Νέο ουκρανικό πλήγμα με drones στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Snapshot Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα επίθεση με drones στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιές και τουλάχιστον 15 τραυματίες.

Οι στοχευμένοι κόμβοι logistics σχετίζονται με την υποστήριξη του ρωσικού στρατού μέσω προμήθειας εξαρτημάτων drones και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η επίθεση περιλαμβάνει επίσης πλήγματα σε αποθήκη πετρελαίου και ρωσικά πλοία στη Μαύρη και Αζοφική Θάλασσα, με έναν νεκρό εργαζόμενο.

Η ιδρύτρια της Wildberries αναγνώρισε τον ανθρώπινο αντίκτυπο των επιθέσεων και τόνισε την ανάγκη συνέχισης της εργασίας της εταιρείας.

Οι επιθέσεις στόχευσαν τη ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα και ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομία και την ψυχολογία της ρωσικής κοινωνίας. Snapshot powered by AI

Για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις της Wildberries, του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανοπωλητή στη Ρωσία, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές και τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων. Οι νυχτερινές επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε κέντρα logistics στις περιοχές του Κρασνοντάρ και της Σταυρούπολης, αναδεικνύοντας τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων σε υποδομές διπλής χρήσης στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι κόμβοι logistics που στοχοποιήθηκαν εμπλέκονται άμεσα στον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και άλλα τεχνολογικά μέσα. Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μια αποθήκη πετρελαίου στο Αρμαβίρ, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, καθώς και δεξαμενόπλοιο και φορτηγά πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» σε Αζοφική και Μαύρη Θάλασσα.

Η ιδρύτρια της εταιρείας, Τατιάνα Κιμ, επιβεβαίωσε τα πλήγματα στα κέντρα του Κρασνοντάρ και του Νεβινόμισκ. «Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν όλα τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις που προκαλούνται από τις επιθέσεις σε απλούς ανθρώπους, σε υπαλλήλους μας, σε εμάς, που απλώς κάνουμε τη δουλειά μας», έγραψε στο Telegram. «Αλλά αυτές οι καταστάσεις καταδεικνύουν το πιο σημαντικό πράγμα: πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε προς όφελος των ανθρώπων».

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι στο Νεβινόμισκ τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ στο Κρασνοντάρ άλλοι δέκα άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, με τρεις εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πλάνα που επαληθεύτηκαν από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία δείχνουν πυκνούς καπνούς και εκρήξεις στις πληγείσες εγκαταστάσεις.

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται να προστεθεί στο προηγούμενο χτύπημα του Σαββάτου στις αποθήκες της εταιρείας στο Ταμπόφ και την Ελεκτρόσταλ, που είχε ως αποτέλεσμα οκτώ νεκρούς.

Ο πρόεδρος του Ουκρανικού Κέντρου Ασφάλειας και Συνεργασίας,Σερχιι Κουζάν είχε δηλώσει στο BBC ότι ο ιστότοπος της Wildberries είχε χρησιμοποιηθεί από Ρώσους εθελοντές για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού. «Η κύρια λογική για την επίθεση στις αποθήκες της Wildberries είναι η διατάραξη της ρωσικής εφοδιαστικής και της προμήθειας αγαθών διπλής χρήσης, κρίσιμων ηλεκτρονικών ειδών, προϊόντων που υπόκεινται σε κυρώσεις και των σχετικών στον ρωσικό στρατό και τους Ρώσους κατασκευαστές όπλων», είπε.

«Οι παράπλευρες απώλειες από τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν επίσης να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, καθώς και ψυχολογικό αντίκτυπο στη ρωσική κοινωνία και, πιθανώς, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη του πολέμου».