Νέο ουκρανικό πλήγμα με drones στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Νέα επιδρομή με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων, με στόχο αυτή τη φορά αποθήκες του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries

Νατάσα Παυλοπούλου

Νέο ουκρανικό πλήγμα με drones στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα επίθεση με drones στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιές και τουλάχιστον 15 τραυματίες.
  • Οι στοχευμένοι κόμβοι logistics σχετίζονται με την υποστήριξη του ρωσικού στρατού μέσω προμήθειας εξαρτημάτων drones και τεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Η επίθεση περιλαμβάνει επίσης πλήγματα σε αποθήκη πετρελαίου και ρωσικά πλοία στη Μαύρη και Αζοφική Θάλασσα, με έναν νεκρό εργαζόμενο.
  • Η ιδρύτρια της Wildberries αναγνώρισε τον ανθρώπινο αντίκτυπο των επιθέσεων και τόνισε την ανάγκη συνέχισης της εργασίας της εταιρείας.
  • Οι επιθέσεις στόχευσαν τη ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα και ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομία και την ψυχολογία της ρωσικής κοινωνίας.
Snapshot powered by AI

Για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις της Wildberries, του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανοπωλητή στη Ρωσία, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές και τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων. Οι νυχτερινές επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε κέντρα logistics στις περιοχές του Κρασνοντάρ και της Σταυρούπολης, αναδεικνύοντας τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων σε υποδομές διπλής χρήσης στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι κόμβοι logistics που στοχοποιήθηκαν εμπλέκονται άμεσα στον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και άλλα τεχνολογικά μέσα. Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μια αποθήκη πετρελαίου στο Αρμαβίρ, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, καθώς και δεξαμενόπλοιο και φορτηγά πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» σε Αζοφική και Μαύρη Θάλασσα.

Η ιδρύτρια της εταιρείας, Τατιάνα Κιμ, επιβεβαίωσε τα πλήγματα στα κέντρα του Κρασνοντάρ και του Νεβινόμισκ. «Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν όλα τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις που προκαλούνται από τις επιθέσεις σε απλούς ανθρώπους, σε υπαλλήλους μας, σε εμάς, που απλώς κάνουμε τη δουλειά μας», έγραψε στο Telegram. «Αλλά αυτές οι καταστάσεις καταδεικνύουν το πιο σημαντικό πράγμα: πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε προς όφελος των ανθρώπων».

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι στο Νεβινόμισκ τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ στο Κρασνοντάρ άλλοι δέκα άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, με τρεις εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πλάνα που επαληθεύτηκαν από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία δείχνουν πυκνούς καπνούς και εκρήξεις στις πληγείσες εγκαταστάσεις.

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται να προστεθεί στο προηγούμενο χτύπημα του Σαββάτου στις αποθήκες της εταιρείας στο Ταμπόφ και την Ελεκτρόσταλ, που είχε ως αποτέλεσμα οκτώ νεκρούς.

Ο πρόεδρος του Ουκρανικού Κέντρου Ασφάλειας και Συνεργασίας,Σερχιι Κουζάν είχε δηλώσει στο BBC ότι ο ιστότοπος της Wildberries είχε χρησιμοποιηθεί από Ρώσους εθελοντές για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού. «Η κύρια λογική για την επίθεση στις αποθήκες της Wildberries είναι η διατάραξη της ρωσικής εφοδιαστικής και της προμήθειας αγαθών διπλής χρήσης, κρίσιμων ηλεκτρονικών ειδών, προϊόντων που υπόκεινται σε κυρώσεις και των σχετικών στον ρωσικό στρατό και τους Ρώσους κατασκευαστές όπλων», είπε.

«Οι παράπλευρες απώλειες από τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν επίσης να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, καθώς και ψυχολογικό αντίκτυπο στη ρωσική κοινωνία και, πιθανώς, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη του πολέμου».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 80χρονος τραυματίστηκε μετά από παράσυρση από ηλεκτρικό πατίνι

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται από την Κ.Ο. και ο Σωκράτης Φάμελλος

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - Θυρωρός: «Δεν μπήκα πιο μέσα, τον είδα ξαπλωμένο, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι και τα κορίτσια ξέσπασαν σε κλάματα»

13:31ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Τζιάνι Ινφαντίνο για νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών- Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη, δενδρύλλια και χρήματα

13:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι βλέπει το κοινό στη βραδινή ζώνη το καλοκαίρι;

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τον καύσωνα - 5 περιοχές σε Red Code

13:16ΥΓΕΙΑ

Καύσωνας: Οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θερμοπληξίας

13:12ΚΟΣΜΟΣ

«Εξωγήινες χημικές ουσίες» βρέθηκαν σε μετεωρίτη που έπεσε στο Νιου Τζέρσεϊ το 2024

13:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η παρεξήγηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα που δεν λύθηκε ποτέ - Τι είχαν πει δημόσια ο ένας για τον άλλον

13:08ΑΠΟΨΕΙΣ

Θαλάσσιες χελώνες: 110 εκατομμύρια χρόνια ζωής… και τώρα κινδυνεύουν από εμάς

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ουκρανικό πλήγμα με drones στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Πλήρης κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

13:02WHAT THE FACT

Ο Γαλαξίας αναποδογύρισε: Η ανακάλυψη που ξαναγράφει τη διαστιμική Ιστορία

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόση ζάχαρη έχει το κάθε καλοκαιρινό φρούτο

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή στον Έβρο: Εγκατέλειψε το ΙΧ εν κινήσει και προσέκρουσε σε περιπολικό – Τον εντόπισε αστυνομικός σκύλος

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για προϋπολογισμό ΕΕ: Η αντιμετώπιση των προκλήσεων χρειάζεται την ανάλογη χρηματοδότηση – Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα, με λιγότερα

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό στην περιοχή της Γιαννιτσών

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για τιμές καυσίμων: Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τον καύσωνα - 5 περιοχές σε Red Code

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - Θυρωρός: «Δεν μπήκα πιο μέσα, τον είδα ξαπλωμένο, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι και τα κορίτσια ξέσπασαν σε κλάματα»

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πειραιά: Διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων - Εκκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα - Οι περιοχές κινδύνου

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο τα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου αγάλματος της Παναγίας στην Ευρώπη

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» ο καύσωνας

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός 65χρονος γιατρός - Πέθανε ενώ έβγαινε από την θάλασσα

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Λίντα: Όταν έπαιρνε το μικρόφωνο «ξεσήκωνε» το Γηροκομείο - «Ήταν σαν να βλέπαμε τη ντίβα των ελληνικών ταινιών»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: «Ντόμινο» καθυστερήσεων με πτήσεις - Γιατί «μπλοκάρει» το αεροδρόμιο της Αθήνας

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

12:21LIFESTYLE

Η Μαίρη Λίντα και η Καίτη Γκρέυ σε μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις τους στα Πατήσια

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη τραγωδία της Μαίρης Λίντα: Η άγρια δολοφονία της μητέρας της που συγκλόνισε την Ελλάδα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ