Ζελένσκι: «Φέρνουμε τον πόλεμο πίσω στη Ρωσία» – Νέα πλήγματα σε υποδομές και στον «σκιώδη στόλο»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μια σειρά από επιτυχημένα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε στρατηγικούς στόχους της Ρωσίας

Νατάσα Παυλοπούλου

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε επιτυχημένες επιθέσεις σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων νευραλγικών κέντρων logistics στις περιοχές Κρασνοντάρ και Σταυρούπολης.
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκη πετρελαίου, πλήττοντας τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.
  • Στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική, καταστράφηκαν ένα δεξαμενόπλοιο και τέσσερα φορτηγά πλοία που ανήκαν στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο πόλεμος επιστρέφει στη Ρωσία και υπογράμμισε την ανάγκη ειρήνης με επίσημες προτάσεις από την Ουκρανία προς τη Ρωσία.
  • Η εντατικοποίηση των στρατιωτικών πιέσεων θεωρείται απαραίτητη για να υποχρεωθεί η Ρωσία να επιστρέψει στη διπλωματία.
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Τη διεύρυνση του πολεμικού μετώπου στο εσωτερικό της Ρωσίας σηματοδοτεί η νέα παρέμβαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός ηγέτης ανακοίνωσε την επιτυχή έκβαση νέων επιθέσεων μεγάλου βεληνεκώς, που έπληξαν καίριες ρωσικές υποδομές και στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν νευραλγικά κέντρα logistics στις περιοχές του Κρασνοντάρ και της Σταυρούπολης. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αποτελούσαν βασικούς κόμβους για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού με εξαρτήματα drones, εξοπλισμό πλοήγησης και άλλο στρατιωτικό υλικό. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρέθηκε άλλη μία αποθήκη πετρελαίου, προκαλώντας περαιτέρω πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Η ουκρανική επίθεση επεκτάθηκε και στο θαλάσσιο μέτωπο. Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι στα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής επλήγησαν ένα δεξαμενόπλοιο και τέσσερα φορτηγά πλοία, τα οποία ανήκαν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ένα δίκτυο σκαφών που επιστρατεύεται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.

«Δικαίως φέρνουμε τον πόλεμο πίσω στο σπίτι του – στη Ρωσία», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στις Δυνάμεις Άμυνας της χώρας για τα αποτελέσματα αυτά. Παράλληλα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε την αναγκαιότητα της ειρήνης, σημειώνοντας πως η Ουκρανία έχει ήδη καταθέσει στη ρωσική πλευρά όλες τις απαραίτητες προτάσεις για να τερματιστει η σύγκρουση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εντατικοποίηση των στρατιωτικών πιέσεων κρίνεται απαραίτητη ώστε η Μόσχα να εξαναγκαστεί να επιστρέψει στο τραπέζι της διπλωματίας.

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