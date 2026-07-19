Ζελένσκι: «Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο»

Snapshot Η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 40 βαλλιστικούς πυραύλους και 120 επιθετικά drones, κυρίως εναντίον του Κιέβου, σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της πόλης.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 16 τραυματίστηκαν από την επίθεση, με τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης να συνεχίζονται σε πολλαπλά σημεία της Ουκρανίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ρωσία χρησιμοποίησε περίπου 1.450 επιθετικά drones, 1.640 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 99 πυραύλους σε επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και ευχαρίστησε τους συμμάχους για τη συνεχή υποστήριξη.

Υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης της πίεσης προς τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις στην λήψη αποφάσεων διευκολύνουν τη Μόσχα να σχεδιάζει νέες επιθέσεις και να παρακάμπτει κυρώσεις. Snapshot powered by AI

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για μαζική ρωσική επίθεση με περισσότερους από 40 πυραύλους και 120 drones, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και η συνέχιση της πίεσης προς τη Μόσχα αποτελούν άμεσες προτεραιότητες.

Για μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που έχει δεχθεί το Κίεβο έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στη νυχτερινή ρωσική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας και άλλων περιοχών της χώρας.

Όπως ανέφερε, η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 40 πυραύλους διαφόρων τύπων – στην πλειονότητά τους εναντίον του Κιέβου – καθώς και 120 επιθετικά drones.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει αναφερθεί ένας νεκρός στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, ενώ ακόμη 16 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι οι πληγέντες λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της επίθεσης συνεχίζονται σε τρία σημεία, με τη συμμετοχή σχεδόν 600 εργαζομένων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και στην περιοχή της Οδησσού.

Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones.



As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι συνολικά, μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, η Ρωσία χρησιμοποίησε εναντίον της Ουκρανίας περίπου 1.450 επιθετικά drones, περισσότερες από 1.640 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 99 πυραύλους διαφόρων τύπων.

Όπως ανέφερε, καταγράφηκαν τραυματισμοί στις περιοχές της Οδησσού και της Ζαπορίζια, ενώ σημειώθηκαν ζημιές στις περιοχές Σούμι και Τσερνίχιβ. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανάρτησή του, ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα και στις περιοχές Βινίτσια, Ντνίπρο, Ντονέτσκ, Ζιτομίρ, Κιροβοχράντ, Μικολάιβ, Πολτάβα, Χάρκοβο, Χερσώνα και Τσερκάσι.

«Η προστασία απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους αποτελεί σήμερα τη σταθερή και κορυφαία προτεραιότητά μας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι «χρειάζονται αναχαιτιστές κάθε ημέρα».

Ο ίδιος ευχαρίστησε όσους, όπως ανέφερε, τηρούν τις συμφωνίες και διασφαλίζουν την παράδοση συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας, σημειώνοντας ότι «αυτά τα πακέτα βοήθειας σώζουν κυριολεκτικά ζωές σε κάθε μεγάλη ρωσική επίθεση».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί παράλληλα με την ενίσχυση των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων.

«Οι καθυστερήσεις στη λήψη νέων αποφάσεων δίνουν στη Μόσχα τη δυνατότητα όχι μόνο να σχεδιάζει νέες επιθέσεις εναντίον του λαού μας, αλλά και να αναζητά τρόπους παράκαμψης των νέων κυρώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά,

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