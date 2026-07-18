Ουκρανικά drones χτύπησαν ξανά την Μόσχα - Εντυπωσιακά βίντεο

Snapshot Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 60 τραυματίστηκαν σε επιδρομές ουκρανικών drones σε δύο κέντρα εφοδιαστικής στη Ρωσία, με πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου να προκαλεί εκκένωση μαιευτηρίου κοντά στη Μόσχα.

Επτά εργαζόμενοι σκοτώθηκαν στην επίθεση σε κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries στην Κατόφσκ, ενώ άλλοι 24 τραυματίστηκαν, και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε αποθήκη της ίδιας εταιρείας στο Ελεκτροστάλ με 37 τραυματίες.

Περισσότερα από 370 drones επιτέθηκαν στη ρωσική πρωτεύουσα, με 64 να καταστρέφονται κατά την προσέγγιση στη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σομπιάνιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι τα κέντρα εφοδιασμού που επλήγησαν χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων υπό κυρώσεις για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης.

Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τραυματισμούς στην Ουκρανία, ενώ επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας προκάλεσαν επιπλέον θύματα και τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει καπνό να ξεχύνεται από μια αποθήκη στο Ελεκτροστάλ της Ρωσίας, αφότου η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με drones εναντίον της εγκατάστασης το Σάββατο. Χτυπήθηκε επίσης ένα κέντρο διανομής στο Κοτόβσκ. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αποθήκες χρησιμοποιούνταν «για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία προορίζονταν για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης».

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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν στη Ρωσία σε επιδρομή ουκρανικών drones εναντίον δύο κέντρων εφοδιαστικής, και πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας οδήγησε στην εκκένωση ενός μαιευτηρίου, όπως δήλωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ (δυτικά) τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους.

Μια άλλη αποθήκη της Wildberries που βρίσκεται στο Ελεκτροστάλ, στην περιοχή της Μόσχας, επλήγη από πτώση drone, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Βορομπιόφ, ο οποίος πρόσθεσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 37 τραυματίστηκαν.

Πυρκαγιά ξέσπασε εξάλλου «σε αποθήκη πετρελαίου στη Νογκίνσκ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα μαιευτήριο εκεί κοντά εκκενώθηκε «για λόγους ασφαλείας».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό πάνω από την πόλη αυτή σήμερα το πρωί, καθώς και πολλά πυροσβεστικά οχήματα να κατευθύνονται στο σημείο από τη Μόσχα.

Η περιοχή επλήγη από περισσότερα από 370 drones στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν. «Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν ακόμα μακριά. Εξήντα τέσσερα εχθρικά drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν την ίδια τη Μόσχα», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram.

Η Ουκρανία πλήττει όλο και περισσότερο ρωσικές πόλεις που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα σε αντίποινα για τα καθημερινά πλήγματα που εξαπολύει η Μόσχα στο πλαίσιο της επίθεσής της που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Δύο μεγάλες εγκαταστάσεις εφοδιασμού επλήγησαν -- στις περιοχές της Μόσχας και του Ταμπόφ, σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων και σχεδόν 700 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X, λέγοντας πως τα κέντρα αυτά χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία «για την προμήθεια εξαρτημάτων, που υπόκεινται σε κυρώσεις, για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης».

Στην Ουκρανία, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 13. Στη Μαύρη Θάλασσα, επλήγη ένα πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα: ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Οδησσού Όλεχ Κίπερ.

Σύμφωνα με τα υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών, καθώς και τις τοπικές αρχές, μία πενταμελής οικογένεια στην περιοχή του Τσερνίχιβ (βορειοανατολικά), τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν σε πλοίο με σημαία νήσων Μάρσαλ και ένας άνδρας στη Χερσώνα (νότια) τραυματίστηκαν επίσης.

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