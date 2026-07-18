Ουκρανική επιδρομή με 370 drones προς τη Μόσχα - Έπληξαν μεγάλη αποθήκη της Wildberries

Snapshot Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη της Wildberries στην Ελεκτροστάλ, κοντά στη Μόσχα, μετά από επίθεση με 370 drones που αποδίδεται στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν δεκάδες drones πριν φτάσουν στη Μόσχα, ενώ υπήρξαν αναφορές και για φωτιά σε πετρελαϊκή υποδομή στο Νογκίνσκ.

Η επίθεση στην Ελεκτροστάλ ήταν το δεύτερο πλήγμα μέσα στην ίδια νύχτα σε εγκαταστάσεις της Wildberries, με προηγούμενο χτύπημα σε κέντρο διανομής στην πόλη Κότοβσκ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones σε ρωσικές ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, χωρίς να έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Μόσχα έχει αυξήσει τα μέτρα αεράμυνας γύρω από την πρωτεύουσα για την αντιμετώπιση των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Πάνω από επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με ουκρανικά drones σε κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries στην πόλη Κατόφσκ της δυτικής Ρωσίας, ενώ την ίδια ώρα η Μόσχα και η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας έγιναν στόχος μαζικής επιχείρησης με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Ταμπόφ, Γεβγκένι Περβίσοφ, οι επτά νεκροί ήταν εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν τα drones έπληξαν την εγκατάσταση της Wildberries. Ο ίδιος ανέφερε ότι ακόμη 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Από την επίθεση προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο εφοδιαστικής, η οποία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν τις εργασίες αποκατάστασης και ελέγχου του σημείου.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε παράλληλα σε εγκατάσταση της Wildberries στην πόλη Ελεκτροστάλ, στην Μόσχα, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδίδεται στην Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικές πηγές και αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το χτύπημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, περίπου 53 χιλιόμετρα (33 μίλια) από το Κρεμλίνο, με τις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από την εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τις αναφορές, στόχος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διανομής της Wildberries, της μεγαλύτερης διαδικτυακής πλατφόρμας λιανικής στη Ρωσία. Ορισμένες ρωσικές πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη αποθήκη της εταιρείας στη χώρα, ωστόσο το συγκεκριμένο στοιχείο δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή μετά το πλήγμα, με μαύρο καπνό να βγαίνει από το συγκρότημα των αποθηκών.

Μεγάλη επιχείρηση αεράμυνας στη Μόσχα

Η επίθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση με drones που, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, περιλάμβανε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κατεύθυνση προς την περιοχή της πρωτεύουσας.

Ο Σομπιάνιν υποστήριξε ότι περισσότερα από 370 drones κινήθηκαν προς την Περιφέρεια της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ 64 από αυτά καταστράφηκαν πριν πλησιάσουν την ίδια την πρωτεύουσα από τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, ρωσικά μέσα μετέδωσαν ότι εκτός από την εγκατάσταση της Wildberries στην Ελεκτροστάλ, υπήρξαν αναφορές για φωτιά και σε πετρελαϊκή υποδομή στην περιοχή του Νογκίνσκ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Κρεμλίνου.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής το μέγεθος των ζημιών στην αποθήκη της Wildberries ούτε αν υπάρχουν τραυματίες.

Η επίθεση στην Ελεκτροστάλ αποτελεί, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από το kyivindependent, το δεύτερο περιστατικό μέσα στην ίδια νύχτα που αφορά εγκατάσταση της Wildberries.

Νωρίτερα είχε αναφερθεί πλήγμα σε άλλο κέντρο διανομής της εταιρείας στην πόλη Κότοβσκ, στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας.

Η Wildberries αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, με ένα τεράστιο δίκτυο αποθηκών και κέντρων διανομής σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία

Το Κίεβο έχει αυξήσει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας, με επίκεντρο κυρίως ενεργειακές, στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η Ουκρανία θεωρεί ότι οι επιθέσεις σε υποδομές όπως αποθήκες καυσίμων και βιομηχανικά συγκροτήματα πλήττουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί και να υποστηρίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις της.

Από την πλευρά της, η Μόσχα έχει ενισχύσει τα συστήματα αεράμυνας γύρω από την πρωτεύουσα, αναπτύσσοντας νέα συστήματα προστασίας για την αντιμετώπιση των ουκρανικών drones.

Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για την επίθεση στην Ελεκτροστάλ, ενώ οι πληροφορίες από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.