Μονακό: Το χαμένο βίντεο της έκρηξης στο σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη και η θαμμένη βασική ύποπτη

Ο Γερμολάεφ κατηγορεί στελέχη της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) για την απόπειρα δολοφονίας, όμως η GUR αρνείται την εμπλοκή και συνεργάζεται με τις Αρχές.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Μονακό: Το χαμένο βίντεο της έκρηξης στο σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη και η θαμμένη βασική ύποπτη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ουκρανικές Αρχές ανέκτησαν διαγραμμένο βίντεο από κάμερα των δραστών που κατέγραψε τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι του Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό.
  • Η βασική ύποπτη, Αναστασία Μπερεζόφσκα, βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες κοντά στο Κίεβο, ενώ δύο άνδρες έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία της.
  • Ο Γερμολάεφ κατηγορεί στελέχη της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) για την απόπειρα δολοφονίας, όμως η GUR αρνείται την εμπλοκή και συνεργάζεται με τις αρχές.
  • Οι εισαγγελικές Αρχές του Μονακό δεν έχουν ακόμα καθορίσει τα κίνητρα της επίθεσης και εξετάζουν αν η δολοφονία της Μπερεζόφσκα συνδέεται με την υπόθεση.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στον εντοπισμό των ηθικών αυτουργών της επίθεσης και στη διερεύνηση πιθανής φίμωσης της βασικής υπόπτου μέσω της δολοφονίας της.
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Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τη βομβιστική επίθεση σε βάρος του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό, καθώς οι ουκρανικές Αρχές ανέκτησαν βίντεο που, σύμφωνα με την έρευνα, είχε διαγραφεί από τους δράστες.

Το οπτικό υλικό, το οποίο παρουσιάστηκε από τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο, φέρεται να προέρχεται από κάμερα που είχαν εγκαταστήσει οι ίδιοι οι οργανωτές της επίθεσης, με σκοπό να επιβεβαιώσουν ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε.

Στις εικόνες διακρίνεται ο Γερμολάεφ να πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας του μαζί με τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο τους, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ισχυρή έκρηξη. Παρότι οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να διαγράψουν το υλικό, ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το ανακτήσουν. Η 39χρονη Ουκρανή, φαίνεται να ανακτά την κάμερα από το σημείο και να σπεύδει να εξαφανιστεί.

Η επίθεση στο Μονακό

Η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Ιουνίου. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ο 58χρονος επιχειρηματίας, η σύντροφός του Άννα και ο 13χρονος γιος τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Γερμολάεφ, η σύντροφός του υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα, ενώ ο γιος τους τραυματίστηκε με εγκαύματα και κατάγματα. Ο επιχειρηματίας νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η βασική ύποπτη βρέθηκε νεκρή

Οι ερευνητές κατέδειξαν ως βασική ύποπτη για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού την 39χρονη Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόφσκα. Κατά τις Αρχές, η γυναίκα άφησε το σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από την κατοικία και στη συνέχεια διέφυγε μέσω Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας.

Η Μπερεζόφσκα επέστρεψε νόμιμα στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου, πριν εκδοθεί σε βάρος της «κόκκινη αγγελία» της Interpol. Λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρή, θαμμένη σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Γιούριβ, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έφερε πολλαπλά τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, ενώ στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες. Οι ουκρανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι δύο άνδρες την απήγαγαν υπό την απειλή όπλου, τη μετέφεραν σε δασική περιοχή, την πυροβόλησαν τέσσερις φορές και στη συνέχεια έθαψαν τη σορό της. Το σημείο εντοπίστηκε έπειτα από υπόδειξη ενός εκ των υπόπτων κατά την αναπαράσταση του εγκλήματος.

Για τη δολοφονία της έχουν συλληφθεί ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας πρώην αξιωματικός των διωκτικών Αρχών. Ο πρώτος έχει ανακαλέσει την αρχική του ομολογία, αποδίδοντας την ευθύνη στον συγκατηγορούμενό του, ενώ ο δεύτερος αρνείται κάθε εμπλοκή.

Οι καταγγελίες και η απάντηση της GUR

Ο Βαντίμ Γερμολάεφ έχει κατηγορήσει δημόσια εν ενεργεία και πρώην στελέχη της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) ότι βρίσκονται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του.

Η GUR, από την πλευρά της, απορρίπτει τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ανακριτικές αρχές και καλώντας να αποφευχθούν, όπως αναφέρει, πολιτικά φορτισμένες εικασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη της έρευνας.

Την ίδια ώρα, οι εισαγγελικές Αρχές του Μονακό επισημαίνουν ότι τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί και ότι όλες οι εκδοχές παραμένουν ανοιχτές. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον τόσο στον εντοπισμό των ηθικών αυτουργών της βομβιστικής επίθεσης όσο και στη διερεύνηση του κατά πόσο η δολοφονία της Μπερεζόφσκα συνδέεται με την υπόθεση και ενδεχομένως αποσκοπούσε στη φίμωσή της.

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