Μονακό: Τις στρατιωτικές υπηρεσίες της Ουκρανίας δείχνει ο ολιγάρχης για την απόπειρα δολοφονίας του

Ο  Βαντίμ Γερμολάιεφ δήλωσε ότι τα στοιχεία που έχει δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας

Ελένη Ευστρατίου

Μονακό: Τις στρατιωτικές υπηρεσίες της Ουκρανίας δείχνει ο ολιγάρχης για την απόπειρα δολοφονίας του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ κατηγορεί ανοιχτά στελέχη της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) για την απόπειρα δολοφονίας του στο Μονακό.
  • Η έκρηξη βόμβας προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στην οικογένεια του Γερμολάιεφ, με τη σύντροφό του σε κρίσιμη κατάσταση και τον ίδιο να νοσηλεύεται στην εντατική.
  • Η βασική ύποπτη για την επίθεση, Αναστασία Μπερεζόβσκα, βρέθηκε νεκρή στο Κίεβο με μία σφαίρα στο κεφάλι, ενώ δύο άνδρες, ένας εν ενεργεία αξιωματικός και ένας πρώην στέλεχος των ουκρανικών υπηρεσιών, συνελήφθησαν για τη δολοφονία της.
  • Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν πως ο δράστης ενήργησε αυτόνομα, ενώ ο Γερμολάιεφ απορρίπτει αυτή την εκδοχή και κάνει λόγο για βαθιά συνωμοσία μέσα στη GUR.
  • Ο Γερμολάιεφ είχε επιβληθεί κυρώσεις από την Ουκρανία λόγω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κριμαία κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία.
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Στην πρώτη του δήλωση μετά την απόπειρα δολοφονίας με βόμβα στο Μονακό, ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ κατηγόρησε ανοιχτά τις στρατιωτικές υπηρεσίες της χώρας του (GUR) πως κρύβονται πίσω από αυτή την πράξη.

Ο Γερμολάιεφ δήλωσε πως τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του δείχνουν το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας και εν ενεργεία στελέχη της Υπηρεσίας Πληροφοριών. «Τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας: Εν ενεργεία στελέχη της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας (GUR) εμπλέκονται άμεσα στην απόπειρα εξόντωσής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά μέσω των νομικών του εκπροσώπων.

Ποιος είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ;

Ο 58χρονος Βαντίμ Ερμολάεφ εκτιμάται πως κατέχει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία, ενώ από το 2019 έχει κυπριακή υπηκοότητα.

Κάτοικος του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Δεκέμβριο του 2023 με κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή παρά τον πόλεμο με την Ρωσία συνέχιζε να έχει δοσοληψίες με την χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα στον τομέα των πωλήσεων αλκοολούχων ποτών.

Είναι γνωστός για τον ρόλο που είχε στην ανάπτυξη διαφόρων έργων στην πόλη του Ντνίπρο, ενώ συνδέεται με τον Όμιλο Alef, έναν εμπορικό και βιομηχανικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων που ιδρύθηκε το 1997.

Ο Ερμολάεφ είναι ένας από τους Ουκρανούς ολιγάρχες που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους όταν ξέσπασε ο πόλεμος με τη Ρωσία. Το 2017, έγινε πολίτης της Κύπρου, δηλώνοντας στο Forbes ότι «χρειαζόταν διεθνή προστασία την οποία δεν παρείχε το δικαστικό σύστημα της Ουκρανίας».

Ο Ερμολάεφ έχει τέσσερα παιδιά, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, με τη σύζυγό του, η οποία είναι οδοντίατρος.

Τα τελευταία χρόνια, εκείνος και η οικογένεια του ζουν στο Μονακό.

Η βόμβα και η νεκρή ύποπτη

Η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που ο Γερμολάιεφ έβγαινε από κτίριο μαζί με τη σύντροφό του, Άννα, και τον 13χρονο γιο τους. Ο εκρηκτικός μηχανισμός, που είχε τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές, με τον επιχειρηματία να ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος ήταν η ολοκληρωτική εξόντωση της οικογένειάς του.

Η σύντροφός του νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί μη αναστρέψιμα τραύματα, καθώς έχασε τα άκρα της, ενώ ο ανήλικος γιος του υπέστη σοβαρά εγκαύματα και κατάγματα.

Ο ίδιος ο Γερμολάιεφ παραμένει στην εντατική, ξεκινώντας έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο αποκατάστασης. «Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που διέλυσε πέτρινα σκαλοπάτια και μεταλλικά κάγκελα. Δεν μας έστειλαν προειδοποίηση, ήθελαν να μας σκοτώσουν όλους», περιέγραψε ο ίδιος.

Η Αναστασία Μπερεζόβσκα θεωρήθηκε η βασική ύποπτη για την τοποθέτηση της βόμβας, με τις Αρχές να την αναζητούν σε διάφορα κράτη. Ωστόσο, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο Κίεβο, θαμμένη σε δασική περιοχή. Η γυναίκα έφερε μία σφαίρα στο κεφάλι και για τον θάνατό της συνελήφθη ένας εν ενεργεία αξιωματικός των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών και ένα πρώην στέλεχος των ουκρανικών σωμάτων ασφαλείας.

Ουκρανία: Ο δράστης ενήργησε αυτόνομα

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες απήγαγαν τη γυναίκα υπό την απειλή όπλου, τη μετέφεραν με αυτοκίνητο 60 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα και την εκτέλεσαν. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Ρέουτ έριξε όλη την ευθύνη για τη δολοφονία στον συνεργό του, Ζίκοβιτς.«Μεμονωμένο περιστατικό» ή βαθιά συνωμοσία;

Η επίσημη γραμμή των Ουκρανών εισαγγελέων προσπαθεί να υποβαθμίσει την εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών. Παρουσιάζουν τον Ρέουτ ως έναν «αυτόνομο» πράκτορα που έδρασε για προσωπικούς λόγους, κρύβοντας τις επαφές του με την Μπερεζόβσκα από την ηγεσία της GUR.

Αυτή την εκδοχή, ωστόσο, ο Ιερμολάιεφ την απορρίπτει κατηγορηματικά:

«Η συνωμοσία αυτή δεν αφορά μόνο δύο-τρία άτομα. Τα νήματα εκτείνονται βαθιά μέσα στη δομή της GUR, αγγίζοντας πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά τόσο στην τωρινή όσο και στην πρώην ηγεσία της υπηρεσίας πληροφοριών».

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