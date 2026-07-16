Το «κατηγορώ» του Ουκρανού ολιγάρχη για τη βόμβα στο Μονακό - Ποιους δείχνει στην πρώτη δήλωσή του

Στην πρώτη εμφάνισή του μέσω της νομικής εταιρίας που τον εκπροσωπεί ο Ουκρανός ολιγάρχης που έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης, δημοσίευσε δήλωση κατηγορίας, κατονομάζοντας ποιους θεωρεί υπεύθυνους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το «κατηγορώ» του Ουκρανού ολιγάρχη για τη βόμβα στο Μονακό - Ποιους δείχνει στην πρώτη δήλωσή του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάεφ κατηγορεί τη Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας για την οργάνωση της βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό που τον τραυμάτισε.
  • Στην επιστολή του προς αρχές και διεθνείς οργανισμούς, ο Γερμολάεφ ζητεί ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα και προστασία για τον ίδιο και τους οικείους του.
  • Η δήλωση του ολιγάρχη δεν στρέφεται εναντίον της Ουκρανίας ή του λαού της, ενώ ευχαριστεί τον πρόεδρο Ζελένσκι για τη βοήθειά του.
  • Η έκρηξη στο Μονακό στις 29 Ιουνίου προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στον Γερμολάεφ, την ερωμένη και τον γιο του, με τις αρχικές έρευνες να συνδέουν την επίθεση με την Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόβσκι, η οποία βρέθηκε νεκρή στο Κίεβο.
  • Οι ουκρανικές αρχές συνέλαβαν δύο υπόπτους για τη δολοφονία της Μπερεζόβσκι και εξετάζουν τη σύνδεσή τους με τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό.
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Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάεφ, ο οποίος βρίσκεται υπό κυρώσεις και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια έκρηξης στο Μονακό στα τέλη Ιουνίου, κατηγόρησε δημοσίως τη Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας για την οργάνωση απόπειρας δολοφονίας εναντίον του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του.

Σε επιστολή του προς τις αρχές του Μονακό, της Γαλλίας και της Ουκρανίας, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς., την οποία δημοσιοποίησε η νομική εταιρία που τον εκπροσωπεί και αποκαλύπτει η η γαλλική εφημερίδα Nice-Matin, ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει, στην οργάνωση της απόπειρας δολοφονίας φέρονται να εμπλέκονται υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR), ενώ η επιχείρηση, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, θα μπορούσε να έχει διεξαχθεί με τη συμμετοχή αξιωματικών που συνδέονται με την τρέχουσα ή την προηγούμενη ηγεσία της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

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Ο ολιγάρχης δηλώνει ότι συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα των κατηγοριών του και επιμένει στη διεξαγωγή ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας. Κατά τη γνώμη του, εάν εκπρόσωποι των ειδικών υπηρεσιών όντως χρησιμοποίησαν τη θέση τους για να οργανώσουν επίθεση στο έδαφος της Ευρώπης, αυτό αποτελεί ζήτημα διεθνούς ασφάλειας. Παράλληλα ζητεί από τις αρχές την προστασία του ιδίου, της οικογένειάς του, των δικηγόρων του και των μαρτύρων της υπόθεσης.

Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι η δήλωσή του δεν στρέφεται εναντίον της Ουκρανίας ή του ουκρανικού λαού, ενώ εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Ζελένσκι για το ενδιαφέρον που έδειξεη και τη βοήθεια που του παρείχε.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της 29ης Ιουνίου σημειώθηκε έκρηξη στο Μονακό, με αποτέλεσμα ο Βαντίμ Γερμολάεφ, η ερωμένη του και ο γιος του να υποστούν σοβαρά τραύματα.

Οι έρευνες υπέδειξαν αρχικά ως δράστη την Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόβσκι, για την οποία εκδόθηκε κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ, αλλά μία εβδομάδα αργότερα το πτώμα της βρέθηκε με μία σφαίρα στο κεφάλι σε περιοχή του Κιέβου.

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Οι ουκρανικές αστυνομικές αρχές συνέλαβαν δύο ύποπτους για τη δολοφονία της, και εξετάζουν την εμπλοκή τους και στη βομβιστική επίθεση στο Μονακό.

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