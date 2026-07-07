Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

Snapshot Η Αναστασία Μπερεζόβσκα, ύποπτη για τη δολοφονία του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάιεφ στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή και θαμμένη στην περιφέρεια του Κιέβου με τραύματα από πυροβολισμό.

Δύο ύποπτοι, ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών και ένας πρώην υπάλληλος των ουκρανικών αρχών, συνελήφθησαν για τη δολοφονία της Μπερεζόβσκα.

Η Μπερεζόβσκα θεωρείται ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας στο Μονακό στις 29 Ιουνίου και διέφυγε προς τη Γερμανία, ενώ είχε εκδοθεί ειδοποίηση της Ιντερπόλ για την καταδίωξή της.

Η βομβιστική επίθεση στον Γερμολάιεφ προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στη σύντροφό του και στον γιο του, ενώ ο ίδιος δέχτηκε επίσης επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίθεση σχετίζεται με διαμάχες για επιχείρηση τηλεφωνικού κέντρου στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, όπου εμπλέκονται ο Γερμολάιεφ και ο γιος του. Snapshot powered by AI

Η ύποπτη για τη δολοφονία του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό βρέθηκε νεκρή, όπως μεταδίδουν ουκρανικά και ρωσικά ΜΜΕ. Η σορός της εντοπίστηκε θαμμένη στην περιφέρεια του Κιέβου και έφερε τραύματα από πυροβολισμό.

Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι για τη δολοφονία της: ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών και ένας πρώην υπάλληλος των αρχών επιβολής του νόμου της Ουκρανίας.

Το πτώμα της Αναστασίας Μπερεζόβσκα, 39 ετών, ανακαλύφθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πράβδα».

Είναι ύποπτη ότι άφησε ένα πακέτο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας το βράδυ στις 29 Ιουνίου, πριν διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος με τα πόδια και στη συνέχεια οδικώς προς τη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μπερεζόφσκα έφτασε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου.

Ο Ουκρανός εκατομμυριούχος Βαντίμ Γερμολάιεφ, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις, η σύντροφός του και ο γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» της Ιντερπόλ για τη Μπερεζόβσκα, η οποία μιλά γερμανικά και καταζητείτο για απόπειρα δολοφονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο δρόμο με εγκληματική πρόθεση και εγκληματική συνωμοσία.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μόργκαν Ρέιμοντ, δήλωσε ότι η γυναίκα ήταν μεταμφιεσμένη σε άνδρα όταν φέρεται να διέπραξε την επίθεση.

Μετά την έκρηξη, η σύντροφος του Γερμολάιεφ, η 46χρονη Ουκρανίδα Άννα Νασόμπινα, η οποία διαμένει στο Λονδίνο, παλεύει για τη ζωή της, αφού τα πόδια της ακρωτηριάστηκαν λόγω των τραυματισμών της.

Ο γιος του ζευγαριού, ο 13χρονος Άριελ, υπέστη επίσης ελαφρά τραύματα.

Υπάρχουν υποψίες ότι η βομβιστική επίθεση θα μπορούσε να σχετίζεται με διαμάχες σχετικά με μια επιχείρηση τηλεφωνικού κέντρου στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, στην οποία εμπλέκονταν ο Γερμολάιεφ και ο γιος του, Άρτουρ, 35 ετών.

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