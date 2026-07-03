Μονακό: Αυτή είναι η βομβίστρια, που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη με την ερωμένη του

Snapshot Η Ιντερπόλ εξέδωσε «Κόκκινη Ειδοποίηση» για την Αναστασία Μπερεζόφσκα, ύποπτη για βομβιστική επίθεση εναντίον του ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό.

Η Μπερεζόφσκα φέρεται να διέφυγε προς τη Γαλλία και πιθανώς την Ιταλία, είναι οπλισμένη και θεωρείται επικίνδυνη με πιθανούς συνεργούς.

Η βομβιστική επίθεση τραυμάτισε σοβαρά τον ολιγάρχη, την ερωμένη του Άννα Νασομπίνα και τον γιο τους, ενώ ο τραυματισμένος γιος παρέχει πλέον στοιχεία στην αστυνομία.

Η αστυνομία στη Γερμανία ερεύνησε διαμέρισμα και όχημα συνδεδεμένα με την ύποπτη, χωρίς να έχει ακόμα συλληφθεί.

Η κύρια γραμμή έρευνας για την επίθεση είναι η εκκαθάριση λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών ομάδων και όχι η εμπλοκή της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU. Snapshot powered by AI

Οι υποψίες ότι δράστης της βομβιστικής επίθεσης εναντίον του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, που άφησε τρεις τραυματίες, είναι γυναίκα, επιβεβαιώθηκαν από την Ιντερπόλ και εξέδωσε «Κόκκινη Ειδοποίηση» για τη σύλληψή της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλες κατηγορίες..

Η διεθνής αστυνομική υπηρεσία την αναγνώρισε ως Αναστασία Μπερεζόφσκα, και δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της ύποπτης την Παρασκευή, με μια ειδοποίηση που λέει ότι έχει ένα τατουάζ, πιθανώς ενός φιδιού, στο δεξί της χέρι από τον ώμο μέχρι τον αγκώνα. Λέει ότι γεννήθηκε στην Ουκρανία, έχει σκούρα μαλλιά και μιλάει γερμανικά.

Η Μπερεζόφσκα εθεάθη για τελευταία φορά να τρέχει μακριά από το πριγκιπάτο τη Δευτέρα μεταμφιεσμένη, φορώντας ένα καπέλο, αφού ακρωτηρίασε τον 58χρονο ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ, την ερωμένη του, Άννα Νασομπίνα, 46 ετών, και τον μικρό γιο τους.

Ο δράστης της επίθεσης

Μια ανώτερη ερευνητική πηγή πρότεινε ότι η γυναίκα είχε «προσπαθήσει να μοιάζει με άνδρα» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά ένας μάρτυρας την αναγνώρισε.

Είπε ότι ήταν πιθανό να διαφύγει με συνεργούς στην Ιταλία, αλλά μπορεί να είχε φτάσει μέχρι τα Βαλκάνια.

Πλάνα από κοντινές κάμερες παρακολούθησης την έδειξαν να φοράει ένα μαύρο καπέλο και να φεύγει με τα πόδια πέρα από τα σύνορα προς τη Γαλλία, όπου δεν υπάρχουν σημεία ελέγχου.

Κατευθύνθηκε στην πόλη Beausoleil και στη συνέχεια πήρε το δρόμο της για την Ιταλία, πιστεύουν οι ερευνητές.

«Είναι οπλισμένη και επικίνδυνη και πιστεύεται ότι είναι παρέα με συνεργούς», είπε η πηγή. «Θα πρέπει να την προσεγγίσετε με εξαιρετική προσοχή».

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ερεύνησε το σπίτι μιας Ουκρανής που είναι ύποπτη για συμμετοχή σε βομβιστική επίθεση στο Μονακό που τραυμάτισε τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγιστάνα γεννημένου στην Ουκρανία.

«Η γυναίκα που αναζητείται αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φυγή», πρόσθεσαν σε ανακοίνωσή τους.

Μετά από αίτημα των αρχών του Μονακό, «το νοικιασμένο διαμέρισμα μιας 39χρονης Ουκρανής στην περιοχή Main-Taunus ερευνήθηκε την Πέμπτη», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία στο κεντρικό κρατίδιο της Έσσης είπε ότι «επιπλέον, ένα όχημα που χρησιμοποιούσε (η ύποπτη) ερευνήθηκε και κατασχέθηκε», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το τραυματισμένο αγόρι, που πιστεύεται ότι είναι ηλικίας 13 ετών, έχει αναρρώσει γρήγορα και αυτή τη στιγμή παρέχει στοιχεία στην αστυνομία και τους εισαγγελείς.

Η Nasobina, είναι Ουκρανή υπήκοος που κατάγεται από την πατρίδα του Γερμολάεφ, το Ντνίπρο, έχοντας περάσει πολύ χρόνο στην Αγγλία, βρισκόταν συχνά στο Μονακό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Με τη σειρά της, η σύζυγος του Γερμολάεφ, 'Αννα, χρησιμοποιεί μια οικογενειακή βίλα υψηλής ασφάλειας στη Γαλλική Ριβιέρα, το οποίο είναι η δεύτερη πιο ακριβή οικιστική τοποθεσία στον κόσμο, μετά το Μονακό.

Ενώ υπάρχουν θεωρίες ότι η υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας μπορεί να ήταν πίσω από τη βομβιστική επίθεση, το «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» από γκάνγκστερ είναι επί του παρόντος η προτιμώμενη γραμμή έρευνας.

Η έκρηξη σηματοδότησε την πρώτη επίθεση αυτού του είδους που έλαβε χώρα ποτέ στον λεγόμενο φορολογικό παράδεισο, ο οποίος είναι λιγότερο από δύο τετραγωνικά μίλια και θεωρείται ουδέτερο έδαφος.

Άποψη της πολυκατοικίας όπου ένας εκρηκτικός μηχανισμός τραυμάτισε σοβαρά τρία άτομα στο Μονακό AP /Philippe Magoni

Ο Γερμολάεφ είχε κάνει πολλούς εχθρούς όλα αυτά τα χρόνια και ένας από τους λόγους που μετακόμισε στο Μονακό ήταν λόγω της ασφάλειας που προοριζόταν να παρέχει.

Ο Σεγιάρ Κουρσούτοφ, ένας Ουκρανός επιχειρηματίας από την Κριμαία, ο οποίος τώρα περνά πολύ χρόνο στο Μονακό, είπε στη Le Monde ότι ο φίλος του είχε «εμμονή με την ασφάλεια» και «ζούσε στην κόψη του ξυραφιού».

Μερικοί από τους πιο ισχυρούς εχθρούς του Γερμολάεφ έγιναν μέσω μιας κομπίνας που περιελάμβανε ψεύτικα τηλεφωνικά κέντρα.

Στα τέλη του 2025, ο Αρτούρ Γερμολάεφ, 35 ετών - ο μεγαλύτερος γιος του ολιγάρχη - συνελήφθη στην Κύπρο για το ρόλο του στο σχέδιο των 100 εκατομμυρίων λιρών.

Εκδόθηκε στην Εσθονία, όπου περίπου 500 πελάτες έχασαν περίπου 5 εκατομμύρια λίρες ο καθένας, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, με τέσσερις μήνες να εκτίσει πίσω από τα κάγκελα. «Τώρα ζει στο Ισραήλ», σύμφωνα με τον Κουρσούτοφ.

Ο Igor Komarov - ένας 28χρονος επιχειρηματίας που εμπλέκεται στην απάτη των τηλεφωνικών κέντρων - απήχθη, βασανίστηκε, σκοτώθηκε και διαμελίστηκε ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Μπαλί της Ινδονησίας τον Μάρτιο του 2026.

Η δολοφονία του γιού Ουκρανού μεγιστάνα στο Μπαλί συνδέεται με την λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων στο Ντνίπρο και τις μαφίες που τα ελέγχουν

Μια άλλη πηγή ασφαλείας είπε: «Οι δολοφόνοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Αυτό δίνει μια ιδέα για το είδος των εχθρών που αντιμετωπίζει ο Γερμολάεφ».

Διαβάστε επίσης