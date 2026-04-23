O γιος Ουκρανού «βασιλιά» που δολοφονήθηκε στο Μπαλί «προδόθηκε» στους απαγωγείς από μία φωτoγραφία

Snapshot Ο Ιγκόρ Κομάροφ απήχθη και δολοφονήθηκε στο Μπαλί, ενώ βρισκόταν για διακοπές με τη σύντροφό του, η οποία φέρεται να αποκάλυψε τη θέση του μέσω δημοσιεύσεων στα social media.

Οι απαγωγείς ζήτησαν λύτρα 10 εκατομμυρίων δολαρίων από τους γονείς του και βασάνισαν τον Κομάροφ πριν τον σκοτώσουν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε, ο Κομάροφ περιγράφει τα βασανιστήρια και ζητάει βοήθεια από τους γονείς του.

Τα ανθρώπινα μέλη του νεαρού βρέθηκαν σε παραλία, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.

Η αστυνομία αναζητά έξι υπόπτους, εκ των οποίων τέσσερις πιθανόν έχουν διαφύγει από τη χώρα.

Συγκλονιστικά είναι όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την απαγωγή και την άγρια δολοφονία του γιου ενός Ουκρανού «μεγάλου αφεντικού» ενώ βρισκόταν για διακοπές στο Μπαλί, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Ιγκόρ Κομάροφ βρισκόταν για να γιορτάσει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στον δημοφιλή προορισμό με τη σύντροφό του και influencer Γέβα Μισάλοβα, αλλά εξαφανίστηκε μια μέρα αργότερα, και φαίνεται ότι η φίλη του μπορεί να έχει παίξει κατά λάθος κάποιο ρόλο στον θάνατό του.

Μετά την εξαφάνισή του, δημοσιεύτηκε ένα βίντεο του Κομάροφ στο Telegram, στο οποίο περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε από τους απαγωγείς του, οι οποίοι ζητούσαν λύτρα 10 εκατομμυρίων δολαρίων από τους γονείς του.

Στο τρομακτικό βίντεο, το τρομοκρατημένο θύμα ικέτευε για βοήθεια, λέγοντας: «Μου έχουν ήδη κόψει μερικά από τα άκρα μου, έχω σπασμένα πόδια και χτυπημένο θώρακα. Παίρνω ήδη φάρμακα, δεν έχω πια άκρα.

Μαμά, μπαμπά, σας ικετεύω, βοηθήστε με σας παρακαλώ, εσείς κλέψατε αυτά τα δέκα εκατομμύρια που ζητούν, επιστρέψτε τα δέκα εκατομμύρια σας παρακαλώ.

Σύντομα θα αρχίσει μια λοίμωξη. Πεθαίνω... Σας παρακαλώ πολύ, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή οργάνωση, παρακαλώ βοηθήστε με, κανείς δεν μπορεί να με βρει, ούτε οι μαφιόζοι, κανείς.

Φέρτε με σπίτι, ό,τι έχει απομείνει από μένα αυτή τη στιγμή, παρακαλώ τακτοποιήστε το με αυτούς τους ανθρώπους, χρειάζονται δέκα εκατομμύρια δολάρια, τα οποία κλέψαμε. Μόλις αυτά τα δέκα εκατομμύρια κατατεθούν στους λογαριασμούς τους, θα με αφήσουν αμέσως.»

Ωστόσο, η κατάληξη ήταν τραγική, καθώς λίγο αργότερα ανακαλύφθηκαν σε μια παραλία ανθρώπινα μέλη που ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκαν στον 28χρονο.

Igor Komarov is the the son of a man who scammed a Ukranian crime boss family of $10M! pic.twitter.com/BvnpTqElQu — LynneP (@LynneBP_294) March 6, 2026

Σε μία συγκλονιστική εξέλιξη το κανάλι Lazy Masquerade, αναφέρει ότι οι απαγωγείς - δολοφόνοι κατάφεραν να εντοπίσουν τη γεωγραφική του θέση χάρη στη συνεχή δραστηριότητα της συντρόφου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ενημέρωνε τους θαυμαστές της για τις καθημερινές της δραστηριότητες με τον Ιγκόρ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο σε πραγματικό χρόνο με λεζάντες και γεωγραφικές ετικέτες. Αυτό σήμαινε ότι όποιος παρακολουθούσε το ζευγάρι ήξερε ακριβώς πού βρισκόντουσαν» αναφέρεται σε βίντεο που προβλήθηκε από το κανάλι.

Αν και δεν είναι σαφές πού βρισκόταν ο νεαρός Ουκρανός όταν τον απήγαγαν, με αναφορές να υποδηλώνουν ότι τον απήγαγαν ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα μαζί με φίλους του στο νησί της Ινδονησίας, ενώ ένας άλλος φίλος του που φέρεται να απήχθη επίσης από τους ένοπλους δράστες, αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή λύτρων.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι αναζητά έξι υπόπτους - οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί μόνο ως RM, BK, AS, VN, SM και DH. Εκτιμούν ότι τέσσερις από αυτούς ενδέχεται να έχουν ήδη διαφύγει από τη χώρα.

Διαβάστε επίσης