O γιος Ουκρανού «βασιλιά» που δολοφονήθηκε στο Μπαλί «προδόθηκε» στους απαγωγείς από μία φωτoγραφία

Ο νεαρός βρισκόταν με την influencer σύντροφό του στο Μπαλί για διακοπές, όταν απήχθη και δολοφονήθηκε, με τους δράστες να τoν εντοπίζουν από μία φωτογραφία στο instagram

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ιγκόρ Κομάροφ απήχθη και δολοφονήθηκε στο Μπαλί, ενώ βρισκόταν για διακοπές με τη σύντροφό του, η οποία φέρεται να αποκάλυψε τη θέση του μέσω δημοσιεύσεων στα social media.
  • Οι απαγωγείς ζήτησαν λύτρα 10 εκατομμυρίων δολαρίων από τους γονείς του και βασάνισαν τον Κομάροφ πριν τον σκοτώσουν.
  • Σε βίντεο που αναρτήθηκε, ο Κομάροφ περιγράφει τα βασανιστήρια και ζητάει βοήθεια από τους γονείς του.
  • Τα ανθρώπινα μέλη του νεαρού βρέθηκαν σε παραλία, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.
  • Η αστυνομία αναζητά έξι υπόπτους, εκ των οποίων τέσσερις πιθανόν έχουν διαφύγει από τη χώρα.
Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικά είναι όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την απαγωγή και την άγρια δολοφονία του γιου ενός Ουκρανού «μεγάλου αφεντικού» ενώ βρισκόταν για διακοπές στο Μπαλί, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Ιγκόρ Κομάροφ βρισκόταν για να γιορτάσει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στον δημοφιλή προορισμό με τη σύντροφό του και influencer Γέβα Μισάλοβα, αλλά εξαφανίστηκε μια μέρα αργότερα, και φαίνεται ότι η φίλη του μπορεί να έχει παίξει κατά λάθος κάποιο ρόλο στον θάνατό του.

1776926269991-592396483-igor.jpg

Μετά την εξαφάνισή του, δημοσιεύτηκε ένα βίντεο του Κομάροφ στο Telegram, στο οποίο περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε από τους απαγωγείς του, οι οποίοι ζητούσαν λύτρα 10 εκατομμυρίων δολαρίων από τους γονείς του.

Στο τρομακτικό βίντεο, το τρομοκρατημένο θύμα ικέτευε για βοήθεια, λέγοντας: «Μου έχουν ήδη κόψει μερικά από τα άκρα μου, έχω σπασμένα πόδια και χτυπημένο θώρακα. Παίρνω ήδη φάρμακα, δεν έχω πια άκρα.

Μαμά, μπαμπά, σας ικετεύω, βοηθήστε με σας παρακαλώ, εσείς κλέψατε αυτά τα δέκα εκατομμύρια που ζητούν, επιστρέψτε τα δέκα εκατομμύρια σας παρακαλώ.

Σύντομα θα αρχίσει μια λοίμωξη. Πεθαίνω... Σας παρακαλώ πολύ, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή οργάνωση, παρακαλώ βοηθήστε με, κανείς δεν μπορεί να με βρει, ούτε οι μαφιόζοι, κανείς.

Φέρτε με σπίτι, ό,τι έχει απομείνει από μένα αυτή τη στιγμή, παρακαλώ τακτοποιήστε το με αυτούς τους ανθρώπους, χρειάζονται δέκα εκατομμύρια δολάρια, τα οποία κλέψαμε. Μόλις αυτά τα δέκα εκατομμύρια κατατεθούν στους λογαριασμούς τους, θα με αφήσουν αμέσως.»

Ωστόσο, η κατάληξη ήταν τραγική, καθώς λίγο αργότερα ανακαλύφθηκαν σε μια παραλία ανθρώπινα μέλη που ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκαν στον 28χρονο.

Σε μία συγκλονιστική εξέλιξη το κανάλι Lazy Masquerade, αναφέρει ότι οι απαγωγείς - δολοφόνοι κατάφεραν να εντοπίσουν τη γεωγραφική του θέση χάρη στη συνεχή δραστηριότητα της συντρόφου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ενημέρωνε τους θαυμαστές της για τις καθημερινές της δραστηριότητες με τον Ιγκόρ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο σε πραγματικό χρόνο με λεζάντες και γεωγραφικές ετικέτες. Αυτό σήμαινε ότι όποιος παρακολουθούσε το ζευγάρι ήξερε ακριβώς πού βρισκόντουσαν» αναφέρεται σε βίντεο που προβλήθηκε από το κανάλι.

Αν και δεν είναι σαφές πού βρισκόταν ο νεαρός Ουκρανός όταν τον απήγαγαν, με αναφορές να υποδηλώνουν ότι τον απήγαγαν ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα μαζί με φίλους του στο νησί της Ινδονησίας, ενώ ένας άλλος φίλος του που φέρεται να απήχθη επίσης από τους ένοπλους δράστες, αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή λύτρων.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι αναζητά έξι υπόπτους - οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί μόνο ως RM, BK, AS, VN, SM και DH. Εκτιμούν ότι τέσσερις από αυτούς ενδέχεται να έχουν ήδη διαφύγει από τη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΚΟΣΜΟΣ

Eρντογάν: «Ο πόλεμος στο Ιράν αποδυναμώνει την Ευρώπη»

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών – Βρέθηκε από εργαζόμενους κατά την αποκομιδή

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Επισκέπτηκε αιφνιδιαστικά την Ουκρανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Κιέβου

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο 19χρονη με σοβαρά τραύματα σε λαιμό και κεφάλι μετά από καβγά με φίλη της - Την έσπρωξε σε τζαμαριά

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πώς μοιάζει η Γη από απόσταση 54.500 χιλιομέτρων - Νέο εντυπωσιακό βίντεο

09:40ΚΟΣΜΟΣ

O γιος Ουκρανού «βασιλιά» που δολοφονήθηκε στο Μπαλί «προδόθηκε» στους απαγωγείς από μία φωτoγραφία στο instagram

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai IONIQ 3: Το νέο ηλεκτρικό hatchback με αυτονομία έως 490 χλμ.

09:32TRAVEL

AGORA στη Σκιάθο: Μοντέλο Βιώσιμου Τουρισμού με Προτεραιότητα στην Κοινωνία και το Περιβάλλον

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

09:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι μεθοδευμένες κινήσεις στην υπόθεση Πινέδα τους τελευταίους μήνες και το συμβόλαιο... ζωής!

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μία τραυματίας στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

09:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος: Ο βίος, το μαρτυρικό τέλος και η αγιοσύνη - Γιατί είναι κινητή εορτή, πώς τιμάται σε όλη την Ελλάδα

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Οργή από τους γονείς του Μάριου - «Οι Ρομά μας ειρωνεύονταν στη δίκη για το παιδί μας»

09:03ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε στρες; Αυτές οι τροφές θα μειώσουν την κορτιζόλη στον οργανισμό σας

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: «Έκφραση ραγιαδισμού από ορισμένους ότι θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα»

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία - Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Οργή από τους γονείς του Μάριου - «Οι Ρομά μας ειρωνεύονταν στη δίκη για το παιδί μας»

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

08:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν δραματικό βίντεο από την κατάληψη δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία - Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Μαχαιριά στην καρδιά δέχθηκε ο 25χρονος -Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τυφώνες, πυρκαγιές και καύσωνες φέτος το καλοκαίρι - Δυσάρεστα νέα και για την Ελλάδα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

O γιος Ουκρανού «βασιλιά» που δολοφονήθηκε στο Μπαλί «προδόθηκε» στους απαγωγείς από μία φωτoγραφία στο instagram

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο 19χρονη με σοβαρά τραύματα σε λαιμό και κεφάλι μετά από καβγά με φίλη της - Την έσπρωξε σε τζαμαριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ