Απαγωγή στο Μπαλί: Διαμέλισαν και πέταξαν στη θάλασσα τον Ουκρανό γόνο - Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA

Οι απαγωγείς ζητούσαν 10 εκατομμύρια δολάρια, που φέρεται να είχαν χάσει σε απάτη του πατέρα του

2'
Τραγική εξέλιξη είχε η υπόθεση απαγωγής ενός 28χρονου, γιου πλούσιου Ουκρανού, ο οποίος βρισκόταν για διακοπές στο Μπαλί.

Όπως διαπιστώθηκε με εξέταση DNA, τα λείψανα που βρέθηκαν σε παραλία ανήκουν στον Ιγκόρ Κομάροφ, όπως επιβεβαίωσε χθες η ινδονησιακή αστυνομία, αν και όλες οι ενδείξεις έδειχναν πως επρόκειτο για τον αγνοούμενο με βάση τα τατουάζ του.

Τα λείψανα βρέθηκαν από κατοίκους της περιοχής στις 26 Φεβρουαρίου, διασκορπισμένα κατά μήκος των ακτών, αλλά και στις εκβολές ποταμού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Εγκλημάτων της Αστυνομίας του Μπαλί ανέφερε επίσης ότι η εγκληματολογική ανάλυση διαπίστωσε ότι οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στη βίλα και σε ένα αυτοκίνητο ήταν πανομοιότυπες με το DNA της μητέρας του.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτά τα αποτελέσματα ενίσχυσαν τις υποψίες ότι ο Κομάροφ μεταφέρθηκε με αυτό το αυτοκίνητο και κρατήθηκε στη βίλα στο Ταμπανάν πριν από τη δολοφονία του.

Ο Κομάροφ απήχθη στις 15 Φεβρουαρίου στο Τζιμπαράν, μία δημοφιλή περιοχή σε Ουκρανούς και Ρώσους τουρίστες.

Ο 28χρονος είναι γιος του Αλεξάντερ Πετρόφσκι, ενός επιχειρηματία από το Ντνίπρο, ο οποίος έχει αναφερθεί σε τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σημαντική επιχειρηματική του επιρροή, τις υψηλού επιπέδου πολιτικές του διασυνδέσεις και τους φερόμενους δεσμούς του με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι κινήσεις των υπόπτων διαπιστώθηκαν από υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο κατέγραψε ένα αυτοκίνητο και δύο μοτοσικλέτες να ταξιδεύουν μεταξύ των περιοχών Ταμπανάν και Μπαντούνγκ.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο. Έξι άλλοι αλλοδαποί είναι ύποπτοι για την απαγωγή του Κομάροφ. Έχουν τεθεί σε λίστα καταζητούμενων και η αστυνομία του Μπαλί ζήτησε από την Ιντερπόλ να εκδώσει «κόκκινες ειδοποιήσεις» για διεθνή αναζήτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις ύποπτοι έχουν ήδη εγκαταλείψει το Μπαλί, ενώ δύο πιστεύεται ότι παραμένουν στην Ινδονησία

Όπως ισχυρίστηκε ο συλληφθείς, δεν έχει καμία εμπλοκή παρά μόνο ότι νοίκιασε το όχημα της απαγωγής έναντι 350 δολαρίων με πλαστό διαβατήριο.

Ο Κομάροφ ταξίδευε στο Μπαλί με την κοπέλα του Έβα Μισάλοβα, μια blogger με σχεδόν 200.000 ακόλουθους στο Instagram. Πιστεύεται ότι μια φωτογραφία που δημοσίευσε η κοπέλα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μπορεί να αποκάλυψε στους απαγωγείς του την τοποθεσία του.

Σε ένα βίντεο που διακινήθηκε στο διαδίκτυο εμφανιζόταν ο Κομάροφ με ορατά τραύματα, να ικετεύει τον πατέρα του να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια στους απαγωγείς του, τα οποία φέρεται να τους είχε κλέψει ο Πετρόφσκι σε μια απάτη.





