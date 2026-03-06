Κολωνός-Μήνυμα της οικογένειας του δράστη στη Νεκταρία:«Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει χειρότερο»

Snapshot Η οικογένεια του 38χρονου φερόμενου δράστη είχε καταγγείλει στις Αρχές τη βίαιη συμπεριφορά του προς τη 31χρονη Νεκταρία.

Μέλος του οικογενειακού περιβάλλοντος του δράστη είχε στείλει προειδοποιητικό μήνυμα στη Νεκταρία για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της βίας.

Η κηδεία της Νεκταρίας οργανώθηκε αρχικά από φίλους της, αλλά τελικά την ανέλαβε ο πατέρας του δράστη. Snapshot powered by AI

Την ώρα που ο 38χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας της 31χρονης Νεκταρίας στον Κολωνό, βρίσκεται στη φυλακή, οι αποκαλύψεις γύρω από το δράμα που φέρεται να βίωνε η άτυχη κοπέλα, είναι συγκλονιστικές.

Το Newsbomb.gr, λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία της 31χρονης Νεκταρίας στον Κολωνό, φέρνει στο φως το τελευταίο μήνυμα που της έστειλε άνθρωπος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του 38χρονου κατηγορούμενου, αποκαλύπτοντας ότι είχαν ήδη αντιληφθεί περιστατικά βίας κατά της άτυχης κοπέλας.

Στο μήνυμά, το πρόσωπο αυτό περιγράφει ότι μετά από όσα είδε, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του 38χρονου, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια της Νεκταρίας. Παράλληλα, την καλεί να παραμείνει δυνατή και να σκεφτεί λογικά την κατάσταση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της βίας.

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb.gr με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, δεν επιβεβαιώνεται από πλευράς των Αρχών ότι υπήρχε καταγγελία κατά του φερόμενου ως δολοφόνου από την ίδια την οικογένειά του, κάτι που σημαίνει ότι παρά τις παροτρύνσεις ακόμα και των οικείων του 38χρονου, η Νεκταρία δεν προχώρησε ποτέ σε επίσημη καταγγελία προς τις Αρχές.

Την ίδια στιγμή, της τονίζει ότι η οικογένεια θα κάνει ό,τι μπορεί για να τη βοηθήσει και της επισημαίνει ότι μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους σε περίπτωση που χρειαστεί στήριξη.

Το μήνυμα που της έστειλε, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Νεκταρία μου, μετά την εικόνα που είδα εγώ σήμερα, να ξέρεις έχω κάνει καταγγελία στον Κώστα. Προσπάθησε να είσαι δυνατή, θα κάνουμε ότι μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Σκέψου λογικά, δες τι γίνεται γύρω σου, σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει κάτι πολύ χειρότερο. Σκέψου τον εαυτό σου. Σε έπαιρνε τηλέφωνο και η Δ.., αποθήκευσε τον αριθμό της, ότι χρειαστείς πάρε μας τηλέφωνο».

Τον είχε καταγγείλει στην Αστυνομία κι ο αδελφός του

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου της Νεκταρίας, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του (σ.σ.: τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση του Newsbomb.gr) το στενό οικογενειακό περιβάλλον του φερόμενου ως δράστη, είχε καταγγείλει στην Αστυνομία τη συμπεριφορά του αδελφού του προς την θανούσα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ενώ οι φίλοι της από τον Κολωνό αποφάσισαν να αναλάβουν την κηδεία και να φτιάξουν και το μνήμα της, ενημερώθηκαν ότι την ταφή την ανέλαβε ο πατέρας του 38χρονου κατηγορούμενου, κάτι που επιβεβαίωσε στο Newsbomb.gr η δικηγόρος του.

Σύμφωνα με γείτονα της άτυχης 31χρονης που μίλησε στο Newsbomb.gr «κάποια παιδιά από την γειτονιά είπανε να κάνουμε την κηδεία. Και εννοείται συμφώνησα. Μάθαμε ότι χθες πήγε και πήρε την σορό ο πατέρας του κατηγορουμένου χωρίς να ενημερωθεί κανένας, ενώ είχε οριστεί από μόνο του το γραφείο τελετών διότι το παιδί που το έχει μένει και αυτός στον Κολωνό, όπως και ένα παιδί που δουλεύει στο νεκροταφείο βρήκανε μάρμαρα για να φτιάξουν το μνήμα αφιλοκερδώς» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ήταν γνωστό στον κύκλο της, ότι ο 38χρονος φέρεται να την κακοποιούσε και μάλιστα ακόμα κι ο ίδιος ο αδελφός του, φέρεται να τον είχε καταγγείλει στις Αρχές.

«Εγώ έκανα πιο παλιά παρέα με τον αδελφό του κατηγορούμενου, έχουμε μεγαλώσει μαζί και τον πήρα και τηλέφωνο τον άνθρωπο για να δω αν ισχύει και άκουσα τον αδελφό του κατηγορουμένου να κλαίει. Μου είπε πως είχε κάνει καταγγελία στην Αστυνομία για τον κατηγορούμενο, αλλά δεν τον άκουσε κανένας κι όλοι λέγανε ότι πρέπει να πάει η ίδια η Νεκταρία η συγχωρεμένη να κάνει την καταγγελία. Επίσης, είχε πάει κι από το σπίτι της πάρα πολλά φορές γιατί ο ίδιος την συντηρούσε και πολλές φορές είχε εντάσεις με τον αδελφό του για την άσχημη συμπεριφορά του απέναντι στην Νεκταρία».

