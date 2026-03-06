Κολωνός-Μήνυμα της οικογένειας του δράστη στη Νεκταρία:«Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει χειρότερο»

Άνθρωπος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του 38χρονου που προφυλακίστηκε για τον θάνατο της 31χρονης Νεκταρίας στον Κολωνό, είχε προτρέψει την άτυχη κοπέλα να τον καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία

Ελένη Μητσάλη

Κολωνός-Μήνυμα της οικογένειας του δράστη στη Νεκταρία:«Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει χειρότερο»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η οικογένεια του 38χρονου φερόμενου δράστη είχε καταγγείλει στις Αρχές τη βίαιη συμπεριφορά του προς τη 31χρονη Νεκταρία.
  • Μέλος του οικογενειακού περιβάλλοντος του δράστη είχε στείλει προειδοποιητικό μήνυμα στη Νεκταρία για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της βίας.
  • Η κηδεία της Νεκταρίας οργανώθηκε αρχικά από φίλους της, αλλά τελικά την ανέλαβε ο πατέρας του δράστη.
Snapshot powered by AI

Την ώρα που ο 38χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας της 31χρονης Νεκταρίας στον Κολωνό, βρίσκεται στη φυλακή, οι αποκαλύψεις γύρω από το δράμα που φέρεται να βίωνε η άτυχη κοπέλα, είναι συγκλονιστικές.

Το Newsbomb.gr, λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία της 31χρονης Νεκταρίας στον Κολωνό, φέρνει στο φως το τελευταίο μήνυμα που της έστειλε άνθρωπος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του 38χρονου κατηγορούμενου, αποκαλύπτοντας ότι είχαν ήδη αντιληφθεί περιστατικά βίας κατά της άτυχης κοπέλας.

Στο μήνυμά, το πρόσωπο αυτό περιγράφει ότι μετά από όσα είδε, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του 38χρονου, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια της Νεκταρίας. Παράλληλα, την καλεί να παραμείνει δυνατή και να σκεφτεί λογικά την κατάσταση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της βίας.

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb.gr με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, δεν επιβεβαιώνεται από πλευράς των Αρχών ότι υπήρχε καταγγελία κατά του φερόμενου ως δολοφόνου από την ίδια την οικογένειά του, κάτι που σημαίνει ότι παρά τις παροτρύνσεις ακόμα και των οικείων του 38χρονου, η Νεκταρία δεν προχώρησε ποτέ σε επίσημη καταγγελία προς τις Αρχές.

Την ίδια στιγμή, της τονίζει ότι η οικογένεια θα κάνει ό,τι μπορεί για να τη βοηθήσει και της επισημαίνει ότι μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους σε περίπτωση που χρειαστεί στήριξη.

Το μήνυμα που της έστειλε, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Νεκταρία μου, μετά την εικόνα που είδα εγώ σήμερα, να ξέρεις έχω κάνει καταγγελία στον Κώστα. Προσπάθησε να είσαι δυνατή, θα κάνουμε ότι μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Σκέψου λογικά, δες τι γίνεται γύρω σου, σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει κάτι πολύ χειρότερο. Σκέψου τον εαυτό σου. Σε έπαιρνε τηλέφωνο και η Δ.., αποθήκευσε τον αριθμό της, ότι χρειαστείς πάρε μας τηλέφωνο».

c1e08ef2-img9424.jpg

Τον είχε καταγγείλει στην Αστυνομία κι ο αδελφός του

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου της Νεκταρίας, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του (σ.σ.: τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση του Newsbomb.gr) το στενό οικογενειακό περιβάλλον του φερόμενου ως δράστη, είχε καταγγείλει στην Αστυνομία τη συμπεριφορά του αδελφού του προς την θανούσα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ενώ οι φίλοι της από τον Κολωνό αποφάσισαν να αναλάβουν την κηδεία και να φτιάξουν και το μνήμα της, ενημερώθηκαν ότι την ταφή την ανέλαβε ο πατέρας του 38χρονου κατηγορούμενου, κάτι που επιβεβαίωσε στο Newsbomb.gr η δικηγόρος του.

Σύμφωνα με γείτονα της άτυχης 31χρονης που μίλησε στο Newsbomb.gr «κάποια παιδιά από την γειτονιά είπανε να κάνουμε την κηδεία. Και εννοείται συμφώνησα. Μάθαμε ότι χθες πήγε και πήρε την σορό ο πατέρας του κατηγορουμένου χωρίς να ενημερωθεί κανένας, ενώ είχε οριστεί από μόνο του το γραφείο τελετών διότι το παιδί που το έχει μένει και αυτός στον Κολωνό, όπως και ένα παιδί που δουλεύει στο νεκροταφείο βρήκανε μάρμαρα για να φτιάξουν το μνήμα αφιλοκερδώς» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ήταν γνωστό στον κύκλο της, ότι ο 38χρονος φέρεται να την κακοποιούσε και μάλιστα ακόμα κι ο ίδιος ο αδελφός του, φέρεται να τον είχε καταγγείλει στις Αρχές.

«Εγώ έκανα πιο παλιά παρέα με τον αδελφό του κατηγορούμενου, έχουμε μεγαλώσει μαζί και τον πήρα και τηλέφωνο τον άνθρωπο για να δω αν ισχύει και άκουσα τον αδελφό του κατηγορουμένου να κλαίει. Μου είπε πως είχε κάνει καταγγελία στην Αστυνομία για τον κατηγορούμενο, αλλά δεν τον άκουσε κανένας κι όλοι λέγανε ότι πρέπει να πάει η ίδια η Νεκταρία η συγχωρεμένη να κάνει την καταγγελία. Επίσης, είχε πάει κι από το σπίτι της πάρα πολλά φορές γιατί ο ίδιος την συντηρούσε και πολλές φορές είχε εντάσεις με τον αδελφό του για την άσχημη συμπεριφορά του απέναντι στην Νεκταρία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

10:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πόλεμος στο Ιράν και η οικονομία: Σχέδιο για πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και fuel pass έχει έτοιμο η κυβέρνηση

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Economist: «Ένας πόλεμος χωρίς στρατηγική στο Ιράν – Κινδυνεύει να οδηγήσει σε χάος»

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για φωτογραφίες Καισαριανής: «Ένιωσα συγκίνηση, ρίγος αλλά και υπερηφάνεια»

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «πολύ όμορφη» serial killer ρωτούσε το ChatGPT για τις θανατηφόρες δόσεις - Ο φίλος «πειραματόζωο»

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηχούν και πάλι οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο σε μπλόκο - Νοσηλεύεται φρουρούμενος

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας 14χρονης που είδε 2.000 posts αυτοκτονίας πριν πεθάνει: «Μην κλείσετε τα social media»

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο – 5 φρεγάτες, ένα αντιτορπιλικό και μαχητικά F-16V Viper

09:48ΚΟΣΜΟΣ

O «πύραυλος cruise των φτωχών»: Τι είναι τα ιρανικά drone Shahed που αλλάζουν τα δεδομένα στους σύγχρονους πολέμους

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Κάποιοι κατευθυνόμενοι από το Ιράν ήθελαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους ενδιαφέροντος άλλων χωρών»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Αναβάθμιση λογισμικού σε 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα

09:37ΦΑΡΜΑΚΟ

Επιτάχυνση της μεταφοράς φαρμάκων στη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ ζήτησε από τον Γεωργιάδη ο ΕΦΕΧ

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν κόστισε στην Ουάσινγκτον 3,7 δισ. δολάρια τις πρώτες 100 ώρες

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή στο Μπαλί: Διαμέλισαν και πέταξαν στη θάλασσα τον Ουκρανό γόνο - Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει κάτι χειρότερο, σκέψου τον εαυτό σου» - Το προφητικό μήνυμα στη Νεκταρία πριν τη δολοφονία

09:25ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Καστελλόριζο

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Περιοδικό Time: Το εξώφυλλο για τους πολέμους του Τραμπ - «Κάντε το Ιράν μεγάλο ξανά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηχούν και πάλι οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει κάτι χειρότερο, σκέψου τον εαυτό σου» - Το προφητικό μήνυμα στη Νεκταρία πριν τη δολοφονία

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο – 5 φρεγάτες, ένα αντιτορπιλικό και μαχητικά F-16V Viper

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «πολύ όμορφη» serial killer ρωτούσε το ChatGPT για τις θανατηφόρες δόσεις - Ο φίλος «πειραματόζωο»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οι υψωμένες γροθιές πριν τις ριπές, η σφαίρα και οι άλλες άγνωστες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 - Γιατί φόρεσαν καθαρά ρούχα πριν το τέλος

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή στο Μπαλί: Διαμέλισαν και πέταξαν στη θάλασσα τον Ουκρανό γόνο - Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA

08:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με το πιστόλι στον κρόταφο η εθνική γυναικών του Ιράν - Η άρνηση του εθνικού ύμνου και η «επιστροφή» με στρατιωτικό χαιρετισμό

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας 14χρονης που είδε 2.000 posts αυτοκτονίας πριν πεθάνει: «Μην κλείσετε τα social media»

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ υποδέχθηκε τον Μέσι στον Λευκό Οίκο: «Δεν ήξερα ότι θα έρθει» – Η αναφορά στον Ρονάλντο που «πάγωσε» τον Αργεντίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ