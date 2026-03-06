Ανδρουλάκης: «Λάθος η απόλυτη κάθετη ταύτιση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου»

Ο ΟΗΕ δεν είναι ένα “κλαμπ” που πρέπει να εξοντωθεί, έχει κανόνες», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Την ξεκάθαρη αντίθεσή του στην επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παρά την καταδίκη του θεοκρατικού του καθεστώτος, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τονίζοντας ότι «ο ΟΗΕ δεν είναι ένα “κλαμπ” που πρέπει να εξοντωθεί, να απαξιωθεί, να πάψει να λειτουργεί. Έχει κανόνες λειτουργίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι πρέπει κανείς να αναρωτηθεί και το πώς θα επιτευχθεί το τέλος αυτού του πολέμου. «Όλοι καταδικάζουμε το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα παιχνίδια αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά εδώ υπάρχει και η πολιτική του ρεαλισμού. Ποιο θα είναι το τέλος αυτού του πολέμου μιας πολύ μεγάλης χώρας; Και για την Ελλάδα, που γειτνιάζει, και για την Κύπρο και για την Ευρώπη, που έχει δεχθεί πολλές επιπτώσεις και ανθρωπιστικές και οικονομικές, αλλά πάνω απ’ όλα για το λαό του Ιράν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει σεβασμός του διεθνούς δικαίου, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ λειτουργούν αυθαίρετα.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έχουμε μια φωνή: πρέπει να υπάρχει σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ένα “κλαμπ” που πρέπει να εξοντωθεί, να απαξιωθεί, να πάψει να λειτουργεί. Έχει κανόνες λειτουργίας. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να πάμε σε έναν καλύτερο κόσμο μετά από τις εμπειρίες του Α΄ και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν η απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά, βλέπουμε αυτό που ακούσατε: “Εγώ κάνω πόλεμο, θα επιλέξω ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος”. Η θέση μας λοιπόν είναι ξεκάθαρη: Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να πάμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες, σε έναν κόσμο ζούγκλα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Λάθος η απόλυτη ταύτιση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας για το ζήτημα της στήριξης της Ελλάδας προς τις ενέργειες του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, είπε ότι «η κυβέρνηση εδώ και χρόνια έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον Νετανιάχου. Τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ την ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Όπως και τη στρατηγική σχέση με τους αραβικούς λαούς πάλι το ΠΑΣΟΚ την ξεκίνησε. Όλα αυτά έχουν όριο. Ποιο είναι το όριο; Το διεθνές δίκαιο, τα συμφέροντα της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ηγεσία στο Ισραήλ, η οποία σε πολλές των περιπτώσεων έχει λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά και απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Αυτό το λέμε; Ή το διεθνές δίκαιο το επικαλούμαστε μόνο όταν αφορά άλλες χώρες, αλλά όχι τον κ. Νετανιάχου και το Ισραήλ;»

«Θεωρώ ότι είναι λάθος τα τελευταία χρόνια -προσωπικά από τον Πρωθυπουργό- η απόλυτη και κάθετη ταύτισή του με τον Νετανιάχου, σε πολλά θέματα τα οποία και η ίδια η Ευρώπη τα είχε καταδικάσει, ενώ η Ελλάδα καθυστερούσε, έλεγε μισόλογα», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όλα τα κράτη της ΕΕ να στηρίξουν την Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στο ζήτημα της απειλής που αντιμετωπίζει η Κύπρος λόγω της παρουσίας των βρετανικών βάσεων στον γεωγραφικό της χώρο. Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να υπάρξει συνολική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Κύπρο, η οποία γειτνιάζει με εμπόλεμη ζώνη. Ξεκαθάρισε επίσης ότι μιλά για το σύνολο του νησιού και τόνισε ότι η ένταξη ολόκληρης της Κύπρου στην ΕΕ είναι προίκα του ΠΑΣΟΚ και του Κώστα Σημίτη.

«Δε μιλώ μόνο για τους Έλληνες της Κύπρου, μιλώ για όλο το νησί, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή είναι η προίκα που αφήνει πίσω το ΠΑΣΟΚ και ο αείμνηστος Κώστας Σημίτης, με την ένταξη του νησιού με άλυτο το Κυπριακό –στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη λοιπόν. Όλα τα κράτη οφείλουν να στηρίξουν την ευρωπαϊκή χώρα, που γειτνιάζει στην εμπόλεμη ζώνη», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

