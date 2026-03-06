Μητσοτάκης: Από τις επόμενες εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν με επιστολική ψήφο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στη δυνατότητα που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους στις επόμενες εθνικές εκλογές, μέσω επιστολικής ψήφου.

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός κρατά τον ειδικό φάκελο που χρησιμοποιείται για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού σημειώνοντας ότι η διαδικασία αυτή καθιστά «πιο εύκολη από ποτέ» τη συμμετοχή των αποδήμων στις εθνικές εκλογές.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι με τη νέα διαδικασία καταργείται η ανάγκη μετακίνησης και αποφεύγονται ταξίδια εκατοντάδων χιλιομέτρων έως το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο, φέρνοντας ως παραδείγματα τη Μελβούρνη, το Λονδίνο και το Τορόντο. «Η φωνή ενός πολίτη στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στο Τορόντο έχει το ίδιο βάρος με τη φωνή ενός πολίτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/reel/DVjITKJiI8y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

