Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο
Κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας - Πού εντοπίζονται προβλήματα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται, ειδικά στη λεωφόρο Κηφισού.
Τα αυτοκίνητα στον Κηφισό κινούνται με πολύ μικρές ταχύτητες, με τις καθυστερήσεις να καταγράφονται κυρίως στο ρεύμα της καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης, έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα της καθόδου από το Χαλάνδρι έως το ύψος των Ιλισίων, αλλά και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Προβλήματα εντοπίζονται και σε σημεία της Μεσογείων.
Δείτε χάρτη
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Σύλληψη γνωστού γιατρού για παιδική πορνογραφία
20:21 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Έφτασαν στην Κύπρο τα βρετανικά ελικόπτερα κατά των drones
20:03 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία: Τη φρεγάτα «Federico Martinengo» στέλνει στην Κύπρο
19:57 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»
13:38 ∙ LIFESTYLE