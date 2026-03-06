Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται, ειδικά στη λεωφόρο Κηφισού.

Τα αυτοκίνητα στον Κηφισό κινούνται με πολύ μικρές ταχύτητες, με τις καθυστερήσεις να καταγράφονται κυρίως στο ρεύμα της καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης, έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα της καθόδου από το Χαλάνδρι έως το ύψος των Ιλισίων, αλλά και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Προβλήματα εντοπίζονται και σε σημεία της Μεσογείων.

