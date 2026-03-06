Axios: O Tραμπ ζητάει την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου ώστε «να επικεντρωθεί στο Ιράν»

Ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισαάκ Χέρτζογκ, να δώσει αμέσως χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη μακροχρόνια δίκη του για διαφθορά, ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί στον πόλεμο του Ιράν .

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

AP
O Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε για ακόμα μία φορά από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να απονείμει χάρη στον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ώστε να απαλλαγεί από τις κατηγορίες για διαφθορά που αντιμετωπίζει από το 2020 σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις.

«Θέλω η μόνη πίεση στον Μπίμπι να είναι η μάχη κατά του Ιράν» τόνισε ο Τραμπ, που ζητάει χάρη για τον Νετανιάχου από τον Ιούνιο του 2025 και την πρώτη επίθεση κατά του Ιράν. Ο Ισραηλινός πρόεδρος αρνήθηκε να ικανοποιήσει άμεσα το αίτημα Τραμπ, δηλώνοντας ότι «το αίτημα εξετάζεται επί του παρόντος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης». Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι θέτει το θέμα στον Ισραηλινό πρόεδρο εδώ και έναν χρόνο και ότι ο Χέρτζογκ του υποσχέθηκε πέντε φορές ότι θα απέδιδε χάρη στον Νετανιάχου.

«Κάθε μέρα μιλάω με τον Μπίμπι για τον πόλεμο. Θέλω να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι στη γαμ...η δίκη. Θέλω η μόνη πίεση στον Μπίμπι να είναι η μάχη κατά του Ιράν», είπε ο Τραμπ στο Axios. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκτός από το διεθνές ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που εκκρεμεί εναντίον του, αντιμετωπίζει τρεις διαφορετικές ποινικές υποθέσεις εντός του Ισραήλ που αφορούν κατηγορίες για διαφθορά, απάτη και απιστία.

Φέρεται να δέχτηκε πολυτελή δώρα αξίας περίπου 200.000 δολαρίων από πλούσιους επιχειρηματίες, να διαπραγματεύτηκε ευνοϊκή προβολή του από ισραηλινή εφημερίδα και να προώθησε ρυθμιστικές αποφάσεις που ωφέλησαν οικονομικά την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Bezeq, με αντάλλαγμα τη θετική κάλυψη από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla.

Η δίκη βρίσκεται στη φάση της υπεράσπισης, με τον ίδιο τον Νετανιάχου να καταθέτει στο δικαστήριο. Τον Φεβρουάριο του 2026, εμφανίστηκε για 79η φορά ενώπιον του δικαστηρίου. «Ο πρόεδρος Χέρτζογκ σέβεται και εκτιμά ιδιαίτερα την τεράστια συμβολή του Τραμπ στην ασφάλεια του Ισραήλ», αναφέρει το Γραφείου του Ισραηλινού Προέδρου σε ανακοίνωσή του. «Τον θεωρεί ηγέτη του ελεύθερου κόσμου, κεντρικό σύμμαχο του Ισραήλ και εκτιμά ιδιαίτερα τη σταθερή του στάση απέναντι στο Ιράν», προσθέτει.

Το γραφείο του Χέρτζογκ επαναλαμβάνει ότι το Ισραήλ «είναι ένα κυρίαρχο κράτος που διέπεται από το κράτος δικαίου» και, ως εκ τούτου, το αίτημα εξετάζεται επί του παρόντος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα προσφέρει τη νομική του γνωμοδότηση, σύμφωνα με το νόμο. «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο πρόεδρος θα εξετάσει το αίτημα σύμφωνα με τον νόμο, το καλό της χώρας και σύμφωνα με τη συνείδησή του, χωρίς καμία επιρροή από εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις οποιουδήποτε είδους», τονίζει το γραφείο του.

