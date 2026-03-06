Ροδόπη: Δέκα νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στη χώρα, μεταξύ των οποίων και δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έπειτα από ενημέρωση της Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evros24.gr, για το διάστημα 16 έως 28 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 10 νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων με την εξής γεωγραφική κατανομή:

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: 5

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας: 2

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης: 2

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας: 1

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το διάστημα Αυγούστου 2024 – 28 Φεβρουαρίου 2026, έχουν καταγραφεί συνολικά:

2.113 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

2.620 εκτροφές που έχουν επηρεαστεί,

481.359 θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της νόσου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνει ότι τα στοιχεία για την πορεία της νόσου επικαιροποιούνται συνεχώς, καθώς αποστέλλονται τα τελικά δεδομένα από τις Περιφερειακές Ενότητες. Οι ενημερώσεις θα συνεχίσουν να δημοσιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς αιγοπροβάτων και την προστασία των εκτροφών.

