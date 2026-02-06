Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

Εκστρατεία εμβολιασμού προτείνει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων προκειμένου επιταχυνθεί η εξάλειψη της νόσου

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  
Eurokinissi
Την χρήση των εμβολιασμών παράλληλα με την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων συστήνει σε Ελλάδα και Βουλγαρία μελέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία δημοσιεύθηκε στις 4 Φεβρουαρίου.

H μελέτη έχει τίτλο «Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εμβόλια και σενάρια εμβολιασμού για τον έλεγχο των επιδημιών σε Ελλάδα και Βουλγαρία το 2025» και αξιολογεί τρία εμβόλια κατά της ευλογιάς, το τουρκικό, το RM-65 και το ρουμάνικο. Στα συμπεράσματά τους οι επιστήμονες χρακτηρίζουν αυτά τα εμβόλια «αξιόπιστα εργαλεία για τον έλεγχο της ευλογιάς των προβάτων σε συνθήκες πεδίου».

Ειδικά για την Ελλάδα στην περίληψη της μελέτης αναφέρεται: «Στην Ελλάδα, η πολυπλοκότητα της δυναμικής μετάδοσης και οι πολλαπλές επιδημικές εστίες υποδηλώνουν ότι θα ήταν απαραίτητος ο στοχευμένος ή πανεθνικός εμβολιασμός. Συνολικά, ο εμβολιασμός —ιδίως όταν συνδυάζεται με την έγκαιρη ανίχνευση, την ταχεία θανάτωση και τους περιορισμούς μετακίνησης— αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τον έλεγχο και την πιθανή εξάλειψη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (SGP) στις πληγείσες περιοχές».

Στα συμπεράσματα της μελέτης σημειώνεται ότι για τον εμβολιασμό θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ήδη πληγείσες περιοχές και να εξεταστεί και το ενδεχόμενο μίας εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού. «Η Ελλάδα, η εκτεταμένη γεωγραφική και χρονική κλίμακα των επιδημιών SGP και τα πολλαπλά επιδημικά συμπλέγματα, πιθανώς λόγω των μετακινήσεων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις, υποδηλώνουν ότι θα πρέπει να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα ελέγχου. Αυτό θα πρέπει να γίνει με εμβολιασμό, δίνοντας προτεραιότητα στις ήδη πληγείσες περιοχές και εξετάζοντας ακόμη και την πραγματοποίηση μιας εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού», σημειώνεται.

perilipsi.jpg

Το κείμενο της περίληψης της μελέτης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Ασφαλή τα εμβόλια όταν τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις

Στη μελέτη εξετάζονται δεδομένα και μελέτες για τα τρία εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, το RM65, το ρουμανικό και το τουρκικό. Οι επιστήμονες της EFSA κρίνουν ότι τα εμβόλια αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο παρέχουν ισχυρή προστασία και είναι ασφαλή αρκεί να τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις και οι οδηγίες του κατασκευαστή.

«Η παρούσα αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων SGP που διατίθενται στο εμπόριο και αξιολογεί τον πιθανό αντίκτυπο των στρατηγικών εμβολιασμού στον έλεγχο και την εξάλειψη της επιδημίας. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και πειραματικά δεδομένα από το EURL για τους ιούς Capripoxvirus επιβεβαιώνουν ότι τα ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια SGP που βασίζονται σε στελέχη του ιού της ευλογιάς των προβάτων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών RM65, Romania και Bakirköy, παρέχουν ισχυρή προστασία (συνήθως 80-100%) και μειώνουν σημαντικά την αναπαραγωγή και την εξάπλωση του ιού στα πρόβατα. Τα προφίλ ασφάλειας είναι γενικά ευνοϊκά, αν και ενδέχεται να εμφανιστούν ήπιες αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό, και η τήρηση της συνιστώμενης δοσολογίας είναι απαραίτητη. Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού του εμβολίου είναι ελάχιστος όταν τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις», τονίζεται στη μελέτη.

Διαβάστε αναλυτικά τη μελέτη

Στα πειράματα που διεξήγαγαν τα Εργαστήρια Αναφοράς της Ε.Ε. (EURL) για τους ιούς Capripox, και τα τρία στελέχη εμβολίου κατά της ευλογιάς των προβάτων που δοκιμάστηκαν (RM-65, Romania, Bakirköy) απέτρεψαν αποτελεσματικά (100%) τη θνησιμότητα, μείωσαν σημαντικά τη νοσηρότητα (79-100%) και μείωσαν σημαντικά την αναπαραγωγή και την εξάπλωση του ιού, με τα εμβολιασμένα πρόβατα να παρουσιάζουν δραματικά χαμηλότερη ιαιμία και ρινικό ιικό φορτίο σε σύγκριση με τα μη εμβολιασμένα πρόβατα της ομάδας ελέγχου.

«Τα προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας διαφέρουν μεταξύ των εμβολίων: τα εμβόλια που βασίζονται στα στελέχη RM-65 και Romania προστατεύουν πλήρως από τη νοσηρότητα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν πυρετό ή βλάβες μετά τον εμβολιασμό, ενώ τα εμβόλια που βασίζονται στο στέλεχος Bakirköy προσφέρουν ισχυρή προστασία με λιγότερες και ηπιότερες παρενέργειες, καθιστώντας τα τη ασφαλέστερη επιλογή συνολικά», τονίζουν στα συμπεράσματα οι επιστήμονες.

«Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού του εμβολίου κρίθηκε πολύ χαμηλός και θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω αποφεύγοντας την επαφή με μη εμβολιασμένα ζώα έως και τρεις εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ανάπτυξη της προστατευτικής ανοσοαπόκρισης», αναφέρουν.

«Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού του εμβολίου είναι ελάχιστος και, δεδομένης της ισχυρής προστατευτικής τους απόδοσης, αυτά τα εμβόλια αποτελούν αξιόπιστα εργαλεία για τον έλεγχο της ευλογιάς των προβάτων σε συνθήκες πεδίου», γράφει η μελέτη.

Η περίπτωση της Βουλγαρίας

Η μελέτη σημειώνει ότι στην περίπτωση της Βουλγαρίας δημιουργήθηκε ένα μοντέλο προσομοίωσης της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αξιολογήθηκαν σενάρια εμβολιασμού. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ταχεία ανίχνευση και η θανάτωση των ζώων μπορούν από μόνες τους να ελέγξουν τις επιδημίες εντός 1 έως 2 ετών, αλλά ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά το μέγεθος της επιδημίας και τη γεωγραφική της εξάπλωση. Ο περιφερειακός εμβολιασμός ενέχει τον κίνδυνο διαφυγής του ιού, εκτός εάν επιβληθούν αυστηροί έλεγχοι της κυκλοφορίας, ενώ ο πανεθνικός εμβολιασμός παρέχει πιο ισχυρή συγκράτηση», υπογραμμίζεται από τους αρμόδιους.

«Μια διετής εκστρατεία εμβολιασμού σε συνδυασμό με τα συνήθη μέτρα ελέγχου προβλέπεται να επιτύχει την εξάλειψη της νόσου ένα έτος νωρίτερα σε σύγκριση με τις στρατηγικές που δεν περιλαμβάνουν εμβολιασμό», σημειώνεται.

