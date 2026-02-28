«Στόχος η διάσπαση του Ιράν σε πολλά κράτη», λέει στο Newsbomb ο πρέσβης Αϋφαντής

«Δεν αλλάζουν τα καθεστώτα με εφαρμογές, με application», σχολίασε στο Newsbomb για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και τη νέα ευρεία σύγκρουση στην περιοχή, ο Γιώργος Αϋφαντής, πρέσβης επί τιμή.

Έχοντας θητεύσει ως πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ιράν ανέλυσε όλες τις παραμέτρους της σύγκρουσης.

Αρχικά σε σχετικό ερώτημα του Newsbomb αν πλέον από την διπλωματία των συναντήσεων έχουμε περάσει στη «διπλωματία των όπλων» ο κ. Αϋφαντής απάντησε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ατελέσφορες, γιατί οι ΗΠΑ δεν δέχονταν να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και το Ιράν δεν δεχόταν συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα.

https://www.instagram.com/reel/DVS9z3XijVC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Δεν υπήρχαν περιθώρια διπλωματικής λύσης από την στιγμή που στόχος ήταν η αλλαγή του καθεστώτος. Δεν ήθελαν να αφήσουν μια ευπρόσωπη εκδοχή του καθεστώτος για αυτό θέλουν να βγάλουν από τη μέση τον Πεζεσκιάν, που είναι ο μόνος εκλεγμένος. Θέλουν ανθρώπους τύπου Αχμαντινετζάντ. Ο αντικειμενικός στόχος είναι το σπάσιμο του Ιράν σε πολλά κράτη. Δεν είναι να βάλουμε τον σάχη επικεφαλής ενός ενιαίου κράτους», επισήμανε.

Κατόπιν ο έμπειρος διπλωμάτης εκτίμησε πώς θα συνεχιστεί η σύγκρουση.

Ο Γιώργος Αϋφαντής, πρέσβης επί τιμή

«Η λογική των Ιρανών είναι να αντέξουν μήνες. Οι Ιρανοί θέλουν να το παρατείνουν γιατί ξέρουν ότι η παράταση του ευνοεί και στερεί από τους άλλους την γρηγορη επιτυχία που επιδιώκουν. Άρα θα τους οδηγήσει σε επίγεια επιχείρηση»

Χαρακτήρισε «μάλλον βέβαιη την χερσαία επίθεση», σχολιάζοντας σκωπτικά: «Δεν αλλάζουν τα καθεστώτα με εφαρμογές, με application»

Σύμφωνα με τον ίδιο «θα παραταθεί η αβεβαιότητα με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, όχι με τη λογική της αλυσίδας, αλλά το Ιράν θα χτυπάει για παράδειγμα ένα στα 4 πλοία που περνούν».

Πόσο θα επηρεάσει τη χώρα μας όλη αυτή η κρίση, ήταν το επόμενο ερώτημα και ο κ. Αϋφαντής επισήμανε:

«Εμάς θα μας επηρεάσει στην τιμή των καυσίμων, γιατί θα βασιστούμε σε αμερικανικό καύσιμο. Ούτε το Κουβέιτ, ούτε το Ιράκ θα μπορούν να εξάγουν. Η Σαουδική Αραβία μετακινεί το 70% των καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Πώς θα γίνει μια χερσαία επιχείρηση

Στη συνέχεια ο κ. Αϋφαντής ρωτήθηκε αν θα υπάρξει κλιμάκωση πιθανόν με χτυπήματα των Χούθι ή της Χεζμπολάχ, αλλά εκτίμησε ότι μια πιθανή κλιμάκωση δεν θα έρθει από εκεί.

«Μην κοιτάμε μόνο νότια. Κλιμάκωση μπορεί να έρθει προς Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία αν επιχειρήσουν από εκεί να εισβάλουν στο Ιράν μισθοφόροι και αμερικανικές δυνάμεις. Αυτός είναι ο περιφερειακός πόλεμος, θα επηρεαστεί και η Τουρκία», υπογράμμισε ο κ. Αϋφαντής υποδεικνύοντας να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο «στη βορειοδυτική γωνιά του Ιράν».

https://www.instagram.com/reel/DVTQg5EjxaR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης