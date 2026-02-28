Ντουμπάι: Στις φλόγες μεγάλο ξενοδοχείο στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα μετά την αναχαίτιση πυραύλων
Το Ντουμπάι έχει βρεθεί στο μέσο της σύγκρουσης Ιράν - ΗΠΑ
Ένα ξενοδοχείο στο Ντουμπάι τυλίγεται στις φλόγες μετά από έκρηξη, που πιθανότατα προήλθε από υπολείμματα αναχαιτισμένων πυραύλων νωρίτερα το πρωί.
Εικόνες που φέρεται να τραβήχτηκαν από τη σκηνή δείχνουν το ξενοδοχείο Fairmont στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα του Ντουμπάι να καίγεται. Στο ξενοδοχείο διαμένουν κυρίως πελάτες ρωσικής καταγωγής.
Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι, από την πυρκαγιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, τραυματίστηκαν 4 άτομα.
Οι αρχές τόνισαν ότι η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών παραμένει κορυφαία προτεραιότητα και ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού, το οποίο καλείται να παραμείνει ήρεμο, να βασίζεται μόνο σε επίσημες πληροφορίες και να αποφεύγει να μοιράζεται βίντεο ή εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.