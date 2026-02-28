Ξεκίνησε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Τεχεράνης, πρωτεύουσας του Ιράν

Ξεκίνησε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
  • Ξεκίνησε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Κύριο θέμα της συνεδρίασης είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη.
  • Οι πολεμικές επιχειρήσεις στην ιρανική πρωτεύουσα βρίσκονται σε εξέλιξη με καπνούς να υψώνονται από το κέντρο της πόλης.
  • Στη συνεδρίαση θα εξεταστεί και το ζήτημα των Ελλήνων που διαμένουν στις πληγείσες περιοχές.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με βασικό αντικείμενο τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Τεχεράνης, πρωτεύουσας του Ιράν.

Παρόντες είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αλλά και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Χούπης. Παρών είναι και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Μάλλιος αλλά και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Τρύφων Κοντιζάς. Στη συνεδρίαση είναι και ο αρχηγός της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης. Το «παρών» δίνει και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδας, Θάνος Ντόκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν την Τεχεράνη έχουν προκαλέσει έντονη δραστηριότητα και σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από το κέντρο της πόλης. Οι πολεμικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και η κατάσταση παραμένει ρευστή. Η επίθεση αυτή αυξάνει την ένταση στη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας ανησυχίες για την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης στην περιοχή.

Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθεί επίσης το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν ή εργάζονται σε περιοχές που επηρεάζονται από τις συγκρούσεις. Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την προστασία και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους, σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

