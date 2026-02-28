Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: Κρύβεται ή είναι νεκρός από χτύπημα Ισραήλ-ΗΠΑ;

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η τύχη του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτερου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος είναι κυριολεκτικά... άφαντος μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ.

Δορυφορικές εικόνες από την Airbus Defence and Space, που ελήφθησαν από τους New York Times, δείχνουν ότι η κατοικία του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς ως αποτέλεσμα των επιδρομών σήμερα το πρωί από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Satellite imagery from Airbus Defence and Space, obtained by the New York Times, shows that Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei’s home in Tehran has been entirely destroyed as a result of strikes this morning by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/tu44p10vZ9 — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Nωρίτερα είχε υψωθεί κανπνός πάνω από την περιοχή Παστέρ της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η κατοικία του Χαμενεΐ , εν μέσω έντονης ανάπτυξης μέτρων ασφαλείας σε όλη την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters.

H περιοχή είναι μία από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της Τεχεράνης, όπου στεγάζονται βασικά κυβερνητικά και στρατιωτικά γραφεία. Η τελευταία επίθεση σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν ζώνες υψηλού προφίλ της ιρανικής ηγεσίας.

Εδώ βρίσκονται οι κατοικίες του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, τα συστήματα αεράμυνας στην περιοχή «πυροβολούσαν ασταμάτητα» σε απάντηση στην επίθεση.

??????????????: ????????? ????????



Reported satellite imagery of the destruction of the residence of Ayatollah Khamenei, the Beit-e Rahbari (House of Leadership), located in the Pasteur district (District 11) of central Tehran.



No attribution provided.… pic.twitter.com/kEsNB1oJZD — OSINT Intuit™ (@UKikaski) February 28, 2026

Μια πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο Χαμενεΐ δεν βρισκόταν στην Τεχεράνη τη στιγμή της επίθεσης και είχε ήδη μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το πού μεταφέρθηκε ή πότε έγινε η μεταφορά. Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τις συνεχιζόμενες πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν και υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πρέπει να «πάρει μια μεγάλη απόφαση».

Channel 12: Νεκρός ο Χαμενεΐ

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, το έγκυρο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυo, Channel 12, φιλοξένησε δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου του Ισραήλ, που δήλωσε ξεκάθαρα πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός. Μάλιστα σημείωσε πως «θα πέσουμε από τις καρέκλες μας εάν ο Χαμενεΐ κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση».

Η είδηση της πληροφορίας για τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Channel 12

«Δεν είναι πια μαζί μας», ανέφερε ο αξιωματούχος, που δήλωσε ότι το Ισραήλ αναμένει την τελική επιβεβαίωση για τον θάνατό του.

Η άτυπη αγγλική μετάφραση της πληροφορίας του θανάτου του Χαμενεΐ

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz στην ηλεκτρονική σελίδα της αναφέρει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν και το Ισραήλ ελέγχει εάν έχει τραυματιστεί.

Η ηλεκτρονική σελίδα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz και το δημοσίευμα στα αριστερά.

Και η ιστοσελίδα της κρατικής τηλεόρασης του Ισραήλ, το δίκτυο Kahn μεταδίδει πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει επικοινωνία με τον έξω κόσμο.

Το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του δικτύου Kahn

Την είδηση ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με τον Αλί Χαμενεΐ μεταδίδει και η ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem post. «Δεν υπάρχει βεβαιότητα για την τύχη του», λένε ισραηλινές πηγές στην εφημερίδα.

Το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της ισραηλινής εφημερίδας Jerusalem Post.

Νωρίτερα ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ανώνυμα στην ισραηλινή ιστοσελίδα Wall ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει επαφή με τον έξω κόσμο και δεν είναι βέβαιο το τι του έχει συμβεί. Ιρανοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν να δώσουν σύντομα στη δημοσιότητα ένα ηχογραφημένο μήνυμα του Χαμενεΐ.

Οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σκότωσαν αρκετούς ανώτερους διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πολιτικούς αξιωματούχους του ισλαμικού καθεστώτος, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το Σάββατο στο Reuters πηγή κοντά στο ιρανικό καθεστώς.

«Θα μιλήσει από στιγμή σε στιγμή» αλλά είναι άφαντος εδώ και ώρες!

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έδωσε συνέντευξη NBC News και ρωτήθηκε για το ρεπορτάζ του Channel 12 που μεταδίδει ότι ο Χαμενεΐ είναι πιθανόν να έχει σκοτωθεί. Είναι ακόμη ζωντανός «από όσο γνωρίζω», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

Παράλληλα τόνισε ότι δύο διοικητές έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος επέζησαν. «Όλοι οι ανώτεροι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί. Έτσι, όλοι βρίσκονται τώρα στις θέσεις τους, και χειριζόμαστε την κατάσταση, και όλα είναι εντάξει», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν έδωσε οδηγίες στους κατοίκους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων, να παραμείνουν σε ασφαλείς, προστατευμένες τοποθεσίες μέχρι νεωτέρας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν μπλόκαραν τους δρόμους στην περιοχή της Τεχεράνης όπου βρίσκονται τα γραφεία του Αλί Χαμενεΐ, του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζέσκιάν και του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με μάρτυρες, που επικαλείται η ισραηλινή ιστοσελίδα.

Ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε «ασφαλή τοποθεσία», όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα το Σάββατο ένας Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σε δορυφορικές εικόνες φαίνεται η μεγάλη καταστροφή στο προεδρικό μέγαρο του Χαμενεΐ.

Ιρανός αξιωματούχος του στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει στο Reuters όταν ρωτήθηκε αν ο Χαμενεΐ ή ο Πεζεσκιάν ήταν στόχος των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων κατά του ισλαμικού καθεστώτος.

Δεν ξέρει κανείς τίποτα

Ωστόσο είναι δεδομένο πως πιθανή εμφάνισή του, ειδικά αν μιλήσει ζωντανά μπορεί να αποκαλύψει τη θέση του.

Και επειδή ένα από τα πρώτα θύματα στον πόλεμο είναι η αλήθεια καθώς όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές χρησιμοποιούν κάθε προπαγανδιστικό μηχανισμό για να επικρατήσουν του αντιπάλου, αυτή την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο αν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν έχει φονευθεί από στοχευμένο ισραηλινό χτύπημα δεδομένο ότι κάθε σχηματισμός μαχητικών των IDF όταν απογειώθηκε το πρωί του Σαββάτου είχε ένα φάκελο με την οδηγία «KILL» για συγκεκριμένο στέλεχος του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Πλέον δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο ούτε αν κρύβεται ούτε αν αποφεύγει να επικοινωνήσει με στελέχη της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανησυχώντας για το αν κάποιοι από το Απαράτ της Τεχεράνης να είναι πράκτορες του εχθρού.

Επίσης, σε έναν πόλεμο που τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν κυρίαρχο ρόλο και με δεδομένο όσα έχουν επιτύχει οι ισραηλινοί στον πόλεμο κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, μπορεί να ανησυχεί σε αυτή τη φάση όχι μόνο για τον άμεσο εντοπισμό του που θα τον καταστήσει δυνητικό στόχο, αλλά και για το ενδεχόμενο να κινδυνεύσει η ζωή του από κάποια ηλεκτρονική συσκευή που θα χρησιμοποιήσει.

Διαβάστε επίσης