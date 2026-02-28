Ο Ρούτσι διαψεύδει «ένταση» με την Καρυστιανού: Είναι για να πειστεί ο κόσμος πως είμαστε τσακωμένοι

Ο Πάνος Ρούτσι, ώρες μετά τις δηλώσεις Καρυστιανού αναφέρθηκε σε όσα έγιναν σήμερα μεταξύ τους

Χρύσα Γρίβα

Ο Ρούτσι διαψεύδει «ένταση» με την Καρυστιανού: Είναι για να πειστεί ο κόσμος πως είμαστε τσακωμένοι
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις φωτογραφίες του με την Μαρία Καρυστιανού από τις σημερινή διαδήλωση για τα Τέμπη αναφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι, με ανάρτησή του στο facebook.

Ώρες μετά τις δηλώσεις Καρυστιανού πως είχε σκοπό να μιλήσει σήμερα στο συλλαλητήριο, αλλά δεν το έκανε αφού περίμενε δύο ώρες και «αισθάνθηκε ότι δεν το ήθελαν», ο Πάνος Ρούτσι διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει μεταξύ τους καμία ένταση.

Η Μαρία Καρυστιανού σε δηλώσεις της στο Kontra, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου, ανέφερε πως αν και το είχε σκοπό και είχε ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι -ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών- για την πρόθεσή της, τελικά δεν απηύθυνε την ομιλία της στους συγκεντρωμένους, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, «αισθάνθηκε» πως δεν το ήθελαν οι διοργανωτές.

Ταυτόχρονα δημοσιεύθηκαν και φωτογραφίες των δύο τους, όπου φαίνεται η Μαρία Καρυστιανού με έντονο ύφος και τις ανάλογες εκφράσεις στο πρόσωπο και τα χέρια της να συνομιλεί με τον Πάνο Ρούτσι.

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
[385045] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi

Περίπου στις 8 το βράδυ, ο Πάνος Ρούτσι ανήρτησε στο προφίλ του στο facebook μια κοινή τους φωτογραφία, από παλαιότερη ωστόσο συνάντησή τους, διαψεύδοντας κατηγορηματικά πως μεταξύ τους υπήρξε ένταση: «Η είδηση που με ενημέρωσαν μόλις ότι άρχισε να κυκλοφορεί, που μιλάει για "ένταση" ανάμεσα σε εμένα και την κυρία Καρυστιανού είναι ψευδής και δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπάθεια να πειστεί ο κόσμος που στάθηκε δίπλα μας σήμερα ενωμένος, ότι είμαστε διασπασμένοι και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Καλώ τις ιστοσελίδες που αναπαράγουν αυτόν τον τίτλο και αυτή την ψευδή είδηση να την κατεβάσουν και να μην παίζουν το παιχνίδι τους», γράφει ο Πάνος Ρούτσι.

Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα στο Σύνταγμα, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη, ωστόσο δεν ανέβηκε στην εξέδρα να εκφωνήσει ομιλία, όπως ανέμεναν πολλοί.

Το απόγευμα του Σαββάτου, σε τηλεοπτική συνέντευξή της, η ίδια εξήγησε πως πράγματι, βρισκόταν στο Σύνταγμα για να απευθύνει ομιλία, να μιλήσει για το παιδί της, όπως είπε χαρακτηριστικά, όμως τελικά αποχώρησε δύο ώρες αργότερα, χωρίς να το κάνειο. «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι για την πρόθεσή της να μιλήσει, είχε έτοιμη την ομιλία της και περίμενε τη σειρά της - που όμως δεν ήρθε ποτέ.

«Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω... Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα», ανέφερε η ίδια.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω... Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχε μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν... υπήρξε μια άρνηση», είπε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Φωτογραφίες δείχνουν τη Μαρία Καρυστιανού να έχει μία έντονη στιχομυθία με τον Πάνο Ρούτσι:

[385045] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Eurokinissi

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ποιος ήταν ο νούμερο ένα εχθρός ΗΠΑ - Ισραήλ

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ρούτσι διαψεύδει «ένταση» με την Καρυστιανού: Είναι για να πειστεί ο κόσμος πως είμαστε τσακωμένοι

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ - Έχουμε όλες τις ενδείξεις

20:55ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - «Έκρηξη» πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χτυπούν το Ιράν - Βαριά αντίποινα της Τεχεράνης στις χώρες του Κόλπου

20:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: Το επικό άλμα στα 6,17μ. που έγραψε ιστορία με την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών

20:44ΕΘΝΙΚΑ

Η αμερικανική βάση στη Σούδα, το «σφράγισμα» και τα συνήθη μέτρα ασφαλείας

20:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Τα διέλυσε όλα! Πήδηξε 6,17μ. και έκανε τη Νο1 επίδοση στον κόσμο!

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τρεις πιο ισχυροί ιρανικοί πύραυλοι - Ο 4ος είναι τρομακτικός

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Σπαράζει καρδιές η έκπληξη εγγονής στον παππού της μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο σε τελικό στάδιο

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Το Netflix εξετάζει την επιστροφή του «The Crown» με επεισόδια για την «πτώση» του Άντριου

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: Κρύβεται ή είναι νεκρός από χτύπημα Ισραήλ-ΗΠΑ;

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι δέχεται επίθεση: «Βροχή» πυραύλων και drones - Εκρήξεις στο διάσημο νησί Palm

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λαύριο: Κατέρρευσε εν πλω 57χρονος κυβερνήτης ταχύπλοου

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ για την κρίση στη Μέση Ανατολή: Εγγυούμαστε για την ασφάλεια των Ελλήνων

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0: «Δάγκωσε» τρεις φορές το «αλογάκι» και σφραγίζει play offs Ευρώπης

19:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Ντερμπάρα στον τελικό Κυπέλλου, νίκη στις λεπτομέρειες για τον Ολυμπιακό

19:14LIFESTYLE

Benny Blanco: Έτσι απαντά σε όσους προτρέπουν την Selena Gomez να τον χωρίσει για τις «βρώμικες πατούσες» του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ - Έχουμε όλες τις ενδείξεις

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

20:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: Το επικό άλμα στα 6,17μ. που έγραψε ιστορία με την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι δέχεται επίθεση: «Βροχή» πυραύλων και drones - Εκρήξεις στο διάσημο νησί Palm

20:55ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - «Έκρηξη» πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χτυπούν το Ιράν - Βαριά αντίποινα της Τεχεράνης στις χώρες του Κόλπου

18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Κολωνό: Εντοπίστηκε νεκρή έγκυος γυναίκα με χτύπημα στο κεφάλι

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

16:08ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

20:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Τα διέλυσε όλα! Πήδηξε 6,17μ. και έκανε τη Νο1 επίδοση στον κόσμο!

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Η σιγουριά της CIA για την «εξολόθρευση Χαμενέι»: Ήδη γνωρίζουν ποιος θα τον αντικασταστήσει

20:44ΕΘΝΙΚΑ

Η αμερικανική βάση στη Σούδα, το «σφράγισμα» και τα συνήθη μέτρα ασφαλείας

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ για την κρίση στη Μέση Ανατολή: Εγγυούμαστε για την ασφάλεια των Ελλήνων

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ποιος ήταν ο νούμερο ένα εχθρός ΗΠΑ - Ισραήλ

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Σπαράζει καρδιές η έκπληξη εγγονής στον παππού της μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο σε τελικό στάδιο

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι έγινε «παγίδα θανάτου» - Αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από πισίνες

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ