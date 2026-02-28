Ο Ρούτσι διαψεύδει «ένταση» με την Καρυστιανού: Είναι για να πειστεί ο κόσμος πως είμαστε τσακωμένοι

Στις φωτογραφίες του με την Μαρία Καρυστιανού από τις σημερινή διαδήλωση για τα Τέμπη αναφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι, με ανάρτησή του στο facebook.

Ώρες μετά τις δηλώσεις Καρυστιανού πως είχε σκοπό να μιλήσει σήμερα στο συλλαλητήριο, αλλά δεν το έκανε αφού περίμενε δύο ώρες και «αισθάνθηκε ότι δεν το ήθελαν», ο Πάνος Ρούτσι διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει μεταξύ τους καμία ένταση.

Η Μαρία Καρυστιανού σε δηλώσεις της στο Kontra, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου, ανέφερε πως αν και το είχε σκοπό και είχε ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι -ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών- για την πρόθεσή της, τελικά δεν απηύθυνε την ομιλία της στους συγκεντρωμένους, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, «αισθάνθηκε» πως δεν το ήθελαν οι διοργανωτές.

Ταυτόχρονα δημοσιεύθηκαν και φωτογραφίες των δύο τους, όπου φαίνεται η Μαρία Καρυστιανού με έντονο ύφος και τις ανάλογες εκφράσεις στο πρόσωπο και τα χέρια της να συνομιλεί με τον Πάνο Ρούτσι.

Περίπου στις 8 το βράδυ, ο Πάνος Ρούτσι ανήρτησε στο προφίλ του στο facebook μια κοινή τους φωτογραφία, από παλαιότερη ωστόσο συνάντησή τους, διαψεύδοντας κατηγορηματικά πως μεταξύ τους υπήρξε ένταση: «Η είδηση που με ενημέρωσαν μόλις ότι άρχισε να κυκλοφορεί, που μιλάει για "ένταση" ανάμεσα σε εμένα και την κυρία Καρυστιανού είναι ψευδής και δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπάθεια να πειστεί ο κόσμος που στάθηκε δίπλα μας σήμερα ενωμένος, ότι είμαστε διασπασμένοι και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Καλώ τις ιστοσελίδες που αναπαράγουν αυτόν τον τίτλο και αυτή την ψευδή είδηση να την κατεβάσουν και να μην παίζουν το παιχνίδι τους», γράφει ο Πάνος Ρούτσι.

Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα στο Σύνταγμα, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη, ωστόσο δεν ανέβηκε στην εξέδρα να εκφωνήσει ομιλία, όπως ανέμεναν πολλοί.

Το απόγευμα του Σαββάτου, σε τηλεοπτική συνέντευξή της, η ίδια εξήγησε πως πράγματι, βρισκόταν στο Σύνταγμα για να απευθύνει ομιλία, να μιλήσει για το παιδί της, όπως είπε χαρακτηριστικά, όμως τελικά αποχώρησε δύο ώρες αργότερα, χωρίς να το κάνειο. «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι για την πρόθεσή της να μιλήσει, είχε έτοιμη την ομιλία της και περίμενε τη σειρά της - που όμως δεν ήρθε ποτέ.

«Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω... Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα», ανέφερε η ίδια.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω... Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχε μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν... υπήρξε μια άρνηση», είπε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Φωτογραφίες δείχνουν τη Μαρία Καρυστιανού να έχει μία έντονη στιχομυθία με τον Πάνο Ρούτσι:

