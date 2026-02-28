Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0: Νίκη οκτάδας για τους Περιστεριώτες

Το «αστέρι» επιβλήθηκε με γκολ του Μπάκου της ομάδας του Αγρινίου και ανέβηκε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας - Έχασαν πέναλτι οι φιλοξενούμενοι. 

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0: Νίκη οκτάδας για τους Περιστεριώτες
Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα για τον Ατρόμητο. Η ομάδα του Περιστερίου επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού και έκανε… άλμα οκτάδας. Σε ένα ματς που είχε στοιχεία ντέρμπι, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν με την πικρή γεύση του χαμένου πέναλτι.

Ο Μπάκου πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης στο 41’, ενώ ο Γκουγκελασβίλι στο 77’ σταμάτησε την εκτέλεση πέναλτι του Μάτσαν. Έτσι οι τρεις βαθμοί… μπήκαν στο σακούλι του «αστεριού» και το ανεβάζουν στην 8η θέση φτάνοντας τους 27. Ο Παναιτωλικός έμεινε στους 21 και την 10η θέση.

Η ομάδα του Αγρινίου ήταν ανώτερη στο πρώτο 20λεπτο του ματς. Στο 6ο λεπτό, μετά από λάθος του Μανσούρ, ο Μάτσαν μπήκε στη μεγάλη περιοχή και πλάσαρε αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε, ενώ στο 11’ από νέο λάθος (Σταυρόπουλος) ο Ρόσα έκλεψε και σούταρε από μακριά, για να μπλοκάρει ο Γεωργιανός τερματοφύλακας.

Ο Ατρόμητος ισορρόπησε από τα μέσα του πρώτου μέρους. Στο 23΄ μετά την προσπάθεια και το γύρισμα του Μουντέ ο Γιουμπιτάνα σούταρε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο.

Το σκορ στο Περιστέρι άνοιξε στο 41ο λεπτό. Σε εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά στην επαναφορά της μπάλας ο Μπάκου έκανε το 1-0 σε κενή εστία.

Με τη συμπλήρωση 57 λεπτών αγώνα, οι φίλοι του Ατρόμητου και του Παναιτωλικού φώναξαν μαζί σύνθημα για την τραγωδία των Τεμπών, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που κυλούσε χωρίς κάτι ιδιαίτερο έως το 73ο λεπτό.

Σε εκείνο το σημείο ο Ουκάκι έκανε τάκλιν μπροστά στον Μάτσαν, η μπάλα βρήκε στο χέρι του παίκτη των γηπεδούχων και ύστερα από την εξέταση της φάσης ο Βεργέτης έδειξε πέναλτι. Την εκτέλεσή του ανέλαβε ο Μάτσαν, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε (77΄).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν αλλά ο Ατρόμητος ήταν καλά οργανωμένος και κράτησε, με τον Γκουγκεσασβίλι να μπλοκάρει στο 90+4’ την κεφαλιά του Μασούρ στη σέντρα του Μίχαλακ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μουντές, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσούμπερ - Σιέλης, Ρόσα, Μαυρίας

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας (82΄ Καραμάνης), Γιουμπιτάνα (69΄ Ουκάκι), Μίχορλ (90΄+3 Μήτογλου), Μπάκου, Τσούμπερ (82΄ Τσαντίλας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης (85΄ Γκαρσία), Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (66΄ Μπρέγκου), Μάτσαν, Λομπάτο (66΄ Άλεξιτς), Ρόσα (85΄ Μίχαλακ), Μπάτζι.

