Συνομιλίες Τραμπ με ηγέτες της Μέσης Ανατολής
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΑΕ, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ μετά τα χτυπήματα στο Ιράν.
Υπήρξαν αναφορές για επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σήμερα, καθώς το Ιράν ανταπέδωσε τα χτυπήματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
