«Lion’s Roar»: Πώς στήθηκε η μεγαλύτερη πολεμική αεροπορική επιχείρηση του Ισραήλ

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση που έχει καταγραφεί ποτέ από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, με περισσότερα από 200 μαχητικά αεροσκάφη να πλήττουν συνολικά 500 στόχους σε ολόκληρη την επικράτεια του Ιράν, τη νύχτα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε δύο κύματα, με στόχο την αποδυνάμωση των ιρανικών αντιαεροπορικών δυνατοτήτων και τη δραστική μείωση της απειλής από βαλλιστικούς πυραύλους.

Δύο κύματα επιδρομών σε στρατηγικούς στόχους

Στο πρώτο κύμα, τα ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν δεκάδες ραντάρ και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, κυρίως σε περιοχές του δυτικού Ιράν, πιο κοντά στο Ισραήλ, αλλά και γύρω από την Τεχεράνη. Στόχος ήταν να «ανοίξει ο δρόμος» για τη συνέχεια της επιχείρησης, περιορίζοντας την ικανότητα του Ιράν να εντοπίζει και να αναχαιτίζει τις επιθέσεις.

Το δεύτερο κύμα επικεντρώθηκε στην καταστροφή κρίσιμων υποδομών του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος, προκειμένου να μειωθεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να πλήξει το ισραηλινό έδαφος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης και σε κέντρα διοίκησης που συνδέονται με τη διαχείριση πυραυλικών συστημάτων.

Χτύπημα σε κομβικό σημείο στην περιοχή Ταμπρίζ

Στην περιοχή της Ταμπρίζ, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση, από την οποία, σύμφωνα με τις IDF, το Ιράν έχει εκτοξεύσει δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα. Η συγκεκριμένη επίθεση θεωρείται κομβικής σημασίας για τον περιορισμό της ιρανικής πυραυλικής απειλής.

Στόχος η εδραίωση εναέριας υπεροχής

Παράλληλα, το Ισραήλ επιχειρεί να αποκαταστήσει και να διατηρήσει την εναέρια υπεροχή που είχε πετύχει τον Ιούνιο του 2025, με στόχο να διατηρεί drones και αεροσκάφη σε καίρια σημεία.

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, αυτό επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό και την εξουδετέρωση ομάδων εκτόξευσης πυραύλων, πριν προλάβουν να δράσουν.