Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η στιγμή που ιρανικό drone χτυπάει πολυώροφο κτήριο στο Μπαχρέιν

Oι ιρανικές επιδρομές σε μη συμμαχικές χώρες του Κόλπου, δείχνουν να μην έχουν συγκεκριμένο στόχο, καθώς πλήττουν αδιακρίτως μη στρατιγικής σημασίας περιοχές και στόχους.

Μετά το Ντουμπάι, ένα ύποπτο ιρανικό drone έπληξε ένα πολυώροφο κτήριο στο Μπαχρέιν, χωρίς ωστόσο να είναι να σαφές αν ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος.