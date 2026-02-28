Αμερικανικές πηγές: Το Ιράν ετοίμαζε χτυπήματα σε Ισραήλ και ΗΠΑ

Καπνοί πάνω από την Τεχεράνη μετά την επίθεση του Ισραήλ

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε, σύμφωνα με το Sky News, ότι οι ΗΠΑ είχαν ενδείξεις πως το Ιράν είχε σκοπό να εξαπολύσει προληπτικά χτυπήματα πριν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σήμερα το πρωί.

Προσθέτει ότι ο αριθμός των θυμάτων θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερος αν οι ΗΠΑ είχαν μείνει αδρανείς και περίμεναν να δεχτούν χτύπημα πρώτες.

Η Ουάσινγκτον προσέφερε στο Ιράν πολλούς τρόπους να έχει ένα ειρηνικό, πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δωρεάν πυρηνικού καυσίμου στο μέλλον, αλλά οι προτάσεις αντιμετωπίστηκαν με παιχνίδια και τεχνάσματα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Δεν υπήρχε σοβαρότητα από την πλευρά του Ιράν για την επίτευξη μιας πραγματικής πυρηνικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, λέει, καθώς το Ιράν αρνήθηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων και της υποστήριξής του σε δυνάμεις-αντιπροσώπους κατά τις διαπραγματεύσεις.