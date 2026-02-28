Ιράν: Πληροφορίες πως βρέθηκε η σορός του Χαμενεΐ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θέμα του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι όχι μόνο επιβεβαιώνουν την εξολόθρευσή του αλλά αναφέρουν πως έχουν και τη σορό του!

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, η σορός του νεκρού, όπως μεταδίδεται τουλάχιστον από τα μέσα της χώρας, έχει εντοπιστεί και έχει ταυτοποιηθεί πως πρόκειται για τον ίδιο.

Η επιχείρηση «Βρυχηθμός του Λιονταριού» ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου με στοχευμένα χτυπήματα από Ισραηλινούς και Αμερικανούς. Είναι δε χαρακτηριστικό πως οι πιλότοι των ισραηλινών μαχητικών που πήραν μέρος βρήκαν στα κόκπιτ τους φακέλους «KILL» με συγκεκριμένα ονόματα και συντεταγμένες στις οποίες θα έπρεπε να επιχειρήσουν.

Οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σκότωσαν αρκετούς ανώτερους διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πολιτικούς αξιωματούχους του ισλαμικού καθεστώτος, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το Σάββατο στο Reuters πηγή κοντά στο ιρανικό καθεστώς.

