Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος
Πολύ νωρίτερα θα πέσει φετινό το Πάσχα
00.00/
1'
Αρκετά νωρίτερα θα εορταστεί το Πάσχα το 2026 και συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Απριλίου, με τα σχολεία να κλείνουν Παρασκευή 3 Απριλίου, αφού στις 6 Απριλίου θα είναι η Μεγάλη Δευτέρα.
Πότε θα εορτάζεται το Πάσχα μέχρι το 2031
- Το 2027, η Πάσχα θα γιορταστεί την Κυριακή 2 Μαΐου.
- Το 2028, την Κυριακή 16 Απριλίου.
- Το 2029, η Κυριακή του Πάσχα θα είναι στις 8 Απριλίου.
- Το 2030, στις 28 Απριλίου, ενώ
- Το 2031 το Πάσχα θα εορταστεί στις 13 Απριλίου.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ζέλσον Μαρτίνς, υπογράφει νέο συμβόλαιο
15:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία των ταξί την Τετάρτη
15:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ προχωράει την υπόθεση του Χόρχε Σάντσες
14:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα γέννησης έως 15.000 ευρώ - Ο Δήμος που το χορηγεί
14:26 ∙ LIFESTYLE
Grammy 2026: Η Chappell Roan στο κόκκινο χαλί με ιστορικό Mugler look
13:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν
14:09 ∙ LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ - Η ανάρτησή του
12:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος