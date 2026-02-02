Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

Αρκετά νωρίτερα θα εορταστεί το Πάσχα το 2026 και συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Απριλίου , με τα σχολεία να κλείνουν Παρασκευή 3 Απριλίου, αφού στις 6 Απριλίου θα είναι η Μεγάλη Δευτέρα.

