Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος
Αρκετά νωρίτερα θα εορταστεί το Πάσχα το 2026 και συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Απριλίου, με τα σχολεία να κλείνουν Παρασκευή 3 Απριλίου, αφού στις 6 Απριλίου θα είναι η Μεγάλη Δευτέρα.

Πότε θα εορτάζεται το Πάσχα μέχρι το 2031

  • Το 2027, η Πάσχα θα γιορταστεί την Κυριακή 2 Μαΐου.
  • Το 2028, την Κυριακή 16 Απριλίου.​
  • Το 2029, η Κυριακή του Πάσχα θα είναι στις 8 Απριλίου.
  • Το 2030, στις 28 Απριλίου, ενώ
  • Το 2031 το Πάσχα θα εορταστεί στις 13 Απριλίου.​

