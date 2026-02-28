Τέμπη - Δημήτρης Πλακιάς: «Στο δικαστήριο θα δουν μόνο οργή από τους συγγενείς»

Στα Τέμπη για το μνημόσυνο των 57 ψυχών που χάθηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία του 2023 βρέθηκε ο πατέρας της αδικοχαμένης Αναστασίας, Δημήτρης Πλακιάς.

«Έπρεπε να χαθούν 57 άνθρωποι για να γίνει ένας καλύτερος σιδηρόδρομος; Μόνοι τους καταρρίπτουν όλα τα ψέματα. Οι παθογένειες του τρένου υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για εμάς κι εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτή η γραμμή εδώ από πίσω να μην ξαναδουλέψει ποτέ», ανέφερε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» ο Δημήτρης Πλακιάς.

«Είτε μία μέρα, είτε τρία χρόνια, για εμάς είναι το ίδιο. Αυτοί που λένε ότι ο χρόνος γιατρεύει, μάλλον δεν ξέρουν… Και εύχομαι να μην το ζήσει κανένας αυτό. Σε κανέναν γονέα δεν μπορεί να μειωθεί ο πόνος. Σε εμάς δεν είναι μόνο ο πόνος, αλλά έχουμε να παλέψουμε και με τη δικαιοσύνη. Έχουν περάσει τρία χρόνια και όλοι είναι έξω. Οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν τα λόγια τους. Μέχρι στιγμής είχαμε πόνο και θυμό, αλλά αυτό τελείωσε, στα δικαστήρια θα δουν μόνο οργή από τους συγγενείς. Η οργή είναι κακός παράγοντας. Δεν είναι απειλητικό αυτό. Τρία χρόνια έχουμε ακούσει πάρα πολλά και μας προκαλούν» τόνισε ο Δημήτρης Πλακιάς.

