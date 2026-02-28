Αναταράξεις στις αγορές από την επίθεση στο Ιράν: Το πετρέλαιο θα μπορούσε να φθάσει τα 100 δολάρια

Πώς η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν θα μπορούσαν να διαμορφώσει τις παγκόσμιες αγορές και να εκοτξεύσει την τιμή του πετρελαίου. Όλα εξαρτώνται από τη διάρκεια της σύγκρουσης, λένε οι αναλυτές

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Αναταράξεις στις αγορές από την επίθεση στο Ιράν: Το πετρέλαιο θα μπορούσε να φθάσει τα 100 δολάρια
Tα στενά του Ορμούζ, σημαντικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, στοχεύοντας την ηγεσία της χώρας και βυθίζοντας τη Μέση Ανατολή σε μια νέα σύγκρουση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα τερματίσει μια απειλή για την ασφάλεια και θα δώσει στους Ιρανούς την ευκαιρία να ανατρέψουν τους ηγέτες τους. Οι επιθέσεις έθεσαν σε κίνδυνο τις γειτονικές πετρελαιοπαραγωγές αραβικές χώρες του Κόλπου, καθώς αυξάνονταν οι φόβοι για κλιμάκωση και η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους προς το Ισραήλ.

Το Ιράν είναι σημαντικός παραγωγός πετρελαίου και βρίσκεται απέναντι από την πλούσια σε πετρέλαιο Αραβική Χερσόνησο, απέναντι από το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η σύγκρουση θα μπορούσε να περιορίσει την είσοδο πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά και να αυξήσει τις τιμές.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύτηκε την Παρασκευή γύρω στα 73 δολάρια το βαρέλι, ήδη αυξημένη κατά ένα πέμπτο φέτος. Μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και κορυφαίοι εμπορικοί οίκοι ανέστειλαν τις μεταφορές αργού πετρελαίου και καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ λόγω των επιθέσεων, δήλωσαν τουλάχιστον 4 εμπορικές πηγές το Σάββατο.

Ο William Jackson, επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στην Capital Economics, δήλωσε ότι ακόμη και αν η σύγκρουση περιοριστεί, το Brent μπορεί να φτάσει περίπου τα 80 δολάρια, που ήταν η κορύφωση κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα επηρεάσει την προσφορά θα μπορούσε να προκαλέσει την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια, προσθέτοντας ενδεχομένως 0,6-0,7 ποσοστιαίες μονάδες στον παγκόσμιο πληθωρισμό, ανέφερε σε σημείωμά του.

Η σύγκρουση είναι πιθανό να επιδεινώσει την αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές, οι οποίες έχουν ήδη παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις φέτος λόγω των δασμών του Τραμπ και των sell off στον τεχνολογικό κλάδο. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX έχει αυξηθεί κατά το ένα τρίτο φέτος, και υπονοεί μεταβλητότητα των ομολόγων των ΗΠΑ κατά 15%.

Οι αγορές συναλλάγματος είναι απίθανο να μείνουν άτρωτες, λένε οι αναλυτές.
Ο δείκτης του δολαρίου μειώθηκε κατά περίπου 1% κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου, σημειώνει η CBA. Αλλά αυτή η πτώση ήταν βραχύβια και ανακόπηκε μετά από τρεις ή τέσσερις ημέρες. «Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, το μέγεθος της πτώσης θα εξαρτηθεί από το πόσο μεγάλη και πόσο μακροχρόνια αναμένεται να είναι η σύγκρουση», ανέφεραν οι αναλυτές της CBA σε σημείωμα πριν από μια εβδομάδα.

Η τιμή του αργού πετρελαίου κυμαίνεται γύρω στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του περασμένου έτους, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για περισσότερες συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ έχει συγκεντρώσει τεράστια στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

«Εάν η σύγκρουση ήταν μακροχρόνια και διατάρασσε τον εφοδιασμό με πετρέλαιο, αναμένουμε ότι το δολάριο ΗΠΑ θα ανατιμηθεί έναντι των περισσότερων νομισμάτων εκτός από το ιαπωνικό γεν και το ελβετικό φράγκο. Οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και έτσι επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα προκύψουν από τη διακοπή του εφοδιασμού με πετρέλαιο.»

Το σέκελ του Ισραήλ σχεδόν σίγουρα θα αποτελέσει μια ακόμη κινητήρια δύναμη - το Ιράν ανταπέδωσε γρήγορα το Ισραήλ το Σάββατο.Μειώθηκε κατά 5% στην αρχή του πολέμου του Ιουνίου και αντέδρασε επίσης μετά την επίθεση του Ισραήλ στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό τον Απρίλιο του 2024 και όταν το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Όλα τα επεισόδια ήταν βραχύβια και ακολουθήθηκαν από γρήγορες ανακάμψεις του σέκελ. Ωστόσο, η JPMorgan δήλωσε ότι αυτή τη φορά θα μπορούσε να είναι διαφορετικά εάν η σύγκρουση και η αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου της αγοράς αποδειχθούν πιο επίμονες. «Αυτό θα ισχύει ιδιαίτερα εάν η αντιπαράθεση με το Ιράν πυροδοτήσει επίσης πιο εντατικές επιχειρήσεις εναντίον των αντιπροσώπων του Ιράν», ανέφερε η τράπεζα της Wall Street.

