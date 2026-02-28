Καύσιμα: 3% αύξηση μέσα σε μία ημέρα - Πού κινείται η τιμή της βενζίνης

Snapshot Οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν διεθνώς λόγω των απειλών Τραμπ για επίθεση στο Ιράν.

Σε μία ημέρα καταγράφηκε αύξηση 3% στις τιμές της βενζίνης.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα είναι τώρα 1,74

1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Στα διυλιστήρια καταγράφεται αύξηση 7

8 λεπτών στη βενζίνη και 10

11 λεπτών στα πετρέλαια.

Μια επίθεση στο Ιράν θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις τιμές καυσίμων και άλλων χρηματιστηριακών προϊόντων.

Εκτοξεύτηκαν οι τιμές των καυσίμων, εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί επίθεσης στο Ιράν.

Όπως ανέφερε στο MEGA το πρωί του Σαββάτου ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, «εδώ και 20 ημέρες, από όταν ξεκίνησαν οι απειλές Τραμπ για επίθεση στο Ιράν παρατηρείται διεθνώς αύξηση στις τιμές», ενώ μόνο χθες, μέσα σε μία μόλις ημέρα είχαμε αύξηση 3%.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μέση τιμή στην αμόλυβδη πανελλαδικά να κινείται στο 1,74 με 1,75 ευρώ, την ώρα που την περίοδο των γιορτών βρισκόταν γύρω στο 1,67 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου στο 1,55 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Κιούση, στα διυλιστήρια από όπου ξεκινάει η τιμή στην Ελλάδα υπάρχει αύξηση 7-8 λεπτά στη βενζίνη και 10-11 λεπτά στα πετρέλαια. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας τόνισε επίσης ότι «αν ο Τραμπ χτυπήσει το Ιράν θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις τιμές και όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά σε όλα τα πράγματα που κρίνονται χρηματιστηριακώς».

