«Κόβει» το AI Antropic ο Τραμπ: «Δεν τους χρειαζόμαστε, δεν ξανακάνουμε δουλειές μαζί τους»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφωνεί την ομιλία του για την κατάσταση του Έθνους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι θα δώσει εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τεχνολογίας της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.

«Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα ξανακάνουμε δουλειές μαζί τους!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Anthropic βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο, καθώς αρνήθηκε να αποδεχθεί απαίτηση για απεριόριστη πρόσβαση του αμερικανικού στρατού στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της. Η άρνηση αυτή οδήγησε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να χαρακτηρίσει την εταιρεία «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα» (supply chain risk).

Η συγκεκριμένη επισήμανση, εφόσον επισημοποιηθεί, θα καταστήσει την Anthropic την πρώτη αμερικανική εταιρεία που λαμβάνει δημοσίως έναν τέτοιο χαρακτηρισμό. Η εταιρεία ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι «θα προσβάλει δικαστικά οποιονδήποτε χαρακτηρισμό ως κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Κόντρα για «μαζική επιτήρηση» και αυτόνομα όπλα

Η απόφαση Τραμπ ήρθε έπειτα από ημέρες δημόσιων και παρασκηνιακών αντεγκλήσεων μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και του Χέγκσεθ.

Η εταιρεία φέρεται το τελευταίο διάστημα να εκφράζει ανησυχίες ότι τα εργαλεία της –όπως το chatbot Claude– θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνηση για «μαζική επιτήρηση» ή για «πλήρως αυτόνομα όπλα».

Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο και ο Χέγκσεθ επιμένουν ότι η Anthropic οφείλει να αποδεχθεί «οποιαδήποτε νόμιμη χρήση» των εργαλείων και της τεχνολογίας της.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Χέγκσεθ ανακοίνωσαν τις αποφάσεις τους μέσω κοινωνικών δικτύων. Ο υπουργός Άμυνας έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η Anthropic θα χαρακτηριστεί «άμεσα» ως κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα, απαγορεύοντας σε οποιαδήποτε εταιρεία συνεργάζεται με τον στρατό «οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα με την Anthropic».

Η εταιρεία απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο ή τον στρατό «για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων». Τόνισε δε ότι ένας τέτοιος χαρακτηρισμός «θα ήταν νομικά αβάσιμος και θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για κάθε αμερικανική εταιρεία που διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση».

«Καμία μορφή εκφοβισμού ή τιμωρίας από το Υπουργείο Πολέμου δεν θα αλλάξει τη θέση μας για τη μαζική εγχώρια επιτήρηση ή τα πλήρως αυτόνομα όπλα», πρόσθεσε η εταιρεία. Ο όρος «Υπουργείο Πολέμου» είναι εναλλακτική ονομασία που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για το Υπουργείο Άμυνας.

Σταδιακή απομάκρυνση από το Δημόσιο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα εργαλεία της Anthropic θα αποσυρθούν σταδιακά από όλες τις κυβερνητικές εργασίες μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους πελάτες της, η εταιρεία διευκρίνισε ότι ο αντίκτυπος θα αφορά μόνο επιχειρήσεις που διατηρούν ταυτόχρονα συμβάσεις με τον στρατό. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψουν τη χρήση της Anthropic για έργα που εκτελούνται για λογαριασμό του υπουργείου Άμυνας.

Πριν από την ανακοίνωση Τραμπ, η Anthropic είχε διαμηνύσει ότι εάν το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επέλεγε να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της, η ίδια θα «εργαζόταν για να διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση σε άλλον πάροχο».

Ωστόσο, ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στην εταιρεία μέσω Truth Social, προειδοποιώντας ότι «καλύτερα να συμμορφωθεί και να είναι συνεργάσιμη κατά τη διάρκεια της σταδιακής απόσυρσης, διαφορετικά θα χρησιμοποιήσω την πλήρη εξουσία της Προεδρίας για να επιβάλω τη συμμόρφωση, με σοβαρές αστικές και ποινικές συνέπειες».

Η Anthropic χρησιμοποιείται από την αμερικανική κυβέρνηση και τον στρατό από το 2024 και ήταν η πρώτη προηγμένη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης της οποίας τα εργαλεία αναπτύχθηκαν σε κρατικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Στήριξη από OpenAI – Νέες ισορροπίες στον κλάδο

Πριν από την απόφαση της Παρασκευής, η Anthropic είχε λάβει δημόσια στήριξη για τη στάση της. Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εξέφρασε την υποστήριξή του στον Αμοντέι, δηλώνοντας σε εσωτερικό σημείωμα ότι και ο ίδιος έχει «κόκκινες γραμμές» ως προς τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας του.

Σύμφωνα με το σημείωμα, οποιαδήποτε σύμβαση της OpenAI με τον στρατό θα απέκλειε χρήσεις «παράνομες ή ακατάλληλες για ανάπτυξη σε υποδομές cloud, όπως η εγχώρια επιτήρηση και τα αυτόνομα επιθετικά όπλα». Αργότερα επιβεβαίωσε μέσω Χ ότι η OpenAI έχει συνάψει συμφωνία με το «Υπουργείο Πολέμου» για χρήση των μοντέλων της σε διαβαθμισμένα δίκτυα cloud.

Ο Αμοντέι αποτελεί διαχρονική μορφή της τεχνολογικής σκηνής, καθώς ήταν από τα πρώτα στελέχη της OpenAI. Ο ίδιος και ομάδα εργαζομένων αποχώρησαν από την εταιρεία έπειτα από διαφωνίες με τον Άλτμαν, ιδρύοντας την Anthropic.

Οι δύο εταιρείες ανταγωνίζονται πλέον άμεσα στην αγορά, προσφέροντας εξελισσόμενα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, chatbots και «πράκτορες» (AI agents).

Απειλές για ενεργοποίηση του Defense Production Act

Ο Χέγκσεθ είχε καλέσει τον Αμοντέι στην Ουάσιγκτον εν μέσω κλιμακούμενης έντασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τον νόμο Defense Production Act, που επιτρέπει στην κυβέρνηση να χρησιμοποιεί προϊόντα εταιρειών κατά το δοκούν για λόγους εθνικής ασφάλειας, καθώς και να χαρακτηρίσει την Anthropic ως «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Την Πέμπτη, ο Αμοντέι φέρεται να δήλωσε ότι προτιμά να διακόψει τη συνεργασία με το Πεντάγωνο παρά να υποκύψει σε τέτοιες πιέσεις.

Πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, μιλώντας στο BBC υπό καθεστώς ανωνυμίας, εκτίμησε ότι η Anthropic φαίνεται να έχει το «πάνω χέρι» στη διαμάχη. «Πρόκειται για εξαιρετική δημοσιότητα για την εταιρεία και δεν έχει ανάγκη τα χρήματα», σχολίασε.

Η συνεργασία της Anthropic με το Πεντάγωνο εντάσσεται σε σύμβαση ύψους 200 εκατ. δολαρίων. Η πλέον πρόσφατη αποτίμηση της εταιρείας, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τοποθετεί την αξία της στα 380 δισ. δολάρια, με βάση τα τρέχοντα έσοδα και τις εκτιμώμενες μελλοντικές αποδόσεις.

Κατά τον ίδιο πρώην αξιωματούχο, η νομική βάση για την απειλή ενεργοποίησης του Defense Production Act ή για τον χαρακτηρισμό της εταιρείας ως κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα είναι «εξαιρετικά αδύναμη».

