Το νέο Toyota RAV4 μπορεί να δώσει ρεύμα σε ένα σπίτι για μία εβδομάδα!

Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota λανσάρει στην Ιαπωνία το νέο Toyota RAV4 PHEV, μαζί με την έκδοση GR Sport, ολοκληρώνοντας την παγκόσμια παρουσίαση που είχε ξεκινήσει σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Ωστόσο, μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις δεν αφορά τις επιδόσεις, αλλά τη λειτουργία «Power Supply Time Priority Mode».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχειρίζεται έξυπνα τα στοιχεία μπαταριών και τον κινητήρα βενζίνης των 2.500 κυβικών, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να τροφοδοτεί μια κατοικία για έως και επτά ημέρες με σταθερό φορτίο 400 W, εφόσον ξεκινά με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ. Συγκεκριμένα, μέσω εσωτερικής πρίζας στον χώρο αποσκευών ή εξωτερικού αντάπτορα 100V, μπορεί να παρέχει έως 1.500 W για οικιακές συσκευές.

Σε επίπεδο μηχανικών μερών, το plug-in hybrid σύστημα αποδίδει 332 ίππους, με δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 22,7 kWh. Η κίνηση μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς μέσω e-CVT. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 150 χιλιόμετρα στον ιαπωνικό κύκλο WLTC, τιμή υψηλότερη από τις μετρήσεις WLTP και EPA, χωρίς διαφοροποίηση στο hardware.

Η έκδοση GR Sport διαθέτει διαφορετικούς προφυλακτήρες, ζάντες, κόκκινες δαγκάνες φρένων, αλλά και επεμβάσεις στην ανάρτηση και την ακαμψία του πλαισίου. Στο εσωτερικό συναντάμε οθόνη 12,9 ιντσών με λογισμικό Arene και ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών.

Στην Ιαπωνία, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 38.800 ευρώ για την έκδοση Z, ενώ η GR Sport φτάνει περίπου τις 40.750 ευρώ.

