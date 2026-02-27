Geely: Διεύρυνση δικτύου στην περιφέρεια
Η Geely ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, επεκτείνοντας το δίκτυο πωλήσεων και after sales πέρα από τα όρια της Αττικής.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της μάρκας για σταθερή και μακροπρόθεσμη δραστηριοποίηση στη χώρα, με έμφαση στη γεωγραφική κάλυψη και την ποιότητα εξυπηρέτησης.
