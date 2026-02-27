UEFA: Ο Παναθηναϊκός κράτησε την Ελλάδα στη «μάχη» της 10ης θέσης - Η βαθμολογία

Το «τριφύλλι» με την ισοπαλία που του έδωσε την πρόκριση πρόσθεσε συνολικά 400 βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή και ταυτόχρονα άφησε εκτός συνέχειας έναν άμεσο ανταγωνιστή. Η Πλζεν περιορίστηκε στους 200 βαθμούς από το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, γεγονός που βοήθησε τη χώρα μας να φτάσει τους 12.900 βαθμούς τη φετινή σεζόν, επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Η βραδιά, ωστόσο, δεν ήταν απόλυτα ευνοϊκή. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στο Βίγκο από τη Θέλτα και ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία χωρίς να προσθέσει επιπλέον βαθμούς, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει περισσότερο τη διαφορά.

Την ίδια ώρα, η Τσεχία ενίσχυσε τη θέση της στη μάχη της 10ης θέσης, καθώς η Σίγκμα Όλομουτς επικράτησε της Λωζάνη και προκρίθηκε στους «16» του Conference League, προσφέροντας 700 βαθμούς στη χώρα της. Έτσι, η διαφορά αυξήθηκε ξανά και ξεπέρασε τους 1.200 βαθμούς.

Η συνέχεια βρίσκει την Ελλάδα με δύο εκπροσώπους, την ΑΕΚ στο Conference League και τον Παναθηναϊκό στο Europa League. Από την πλευρά της, η Τσεχία συνεχίζει επίσης με δύο ομάδες, τη Σίγκμα Όλομουτς και τη Σπάρτα Πράγας, αμφότερες στο Conference League, με τη μάχη για τη 10η θέση να παραμένει ανοιχτή.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 51.075 (+10.275 - 2/5)

10. Τσεχία 48.325 (+10.925 - 2/5)

11. Ελλάδα 47.112 (+12.900 - 2/5)

12. Πολωνία 46.225 (+15.125 - 2/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 - 1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (+7.650 - 1/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 - 1/4)

16. Ελβετία 34.700 (+6.200 - 1/5)

Πώς… μεταφράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11η-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: -

