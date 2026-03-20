Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών αμάχων» και καλεί σε αποκλιμάκωση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε σε «αποκλιμάκωση και μέγιστη αυτοσυγκράτηση» μετά τη συνεδρίασή του για τη συζήτηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά τη συνεδρίαση, ανέφερε ότι «εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών αμάχων και παρακολουθεί στενά τις εκτεταμένες επιπτώσεις των εχθροπραξιών».

Επίσης, δήλωσε ότι στηρίζει «σταθερά και κατηγορηματικά» τα κράτη μέλη της περιοχής.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο και είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια, όποτε χρειαστεί», ανέφερε.

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, υπενθύμισε την ανάγκη να προστατευθεί ο περιφερειακός εναέριος χώρος και να διασφαλιστεί η θαλάσσια ασφάλεια και ο σεβασμός της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι πρέπει να συμμορφωθεί με τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις του σχετικά με τα πυρηνικά μέτρα ασφαλείας στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων», κατέληξε.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Ιράν να επαναλάβει την πλήρη συνεργασία του με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας».

