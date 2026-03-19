Η Ρωσία κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να εγκαταλείψουν την στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν

Η επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απαιτεί από την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ να τερματίσουν την επιχείρησή τους κατά του Ιράν, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. «Το πρώτο βήμα σε αυτή την πορεία πρέπει να είναι η άμεση αποκήρυξη της στρατιωτικής επιχείρησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ» αναφέρει, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

«Η Ρωσία, μαζί με την Κίνα, την Τουρκία και άλλες χώρες με παρόμοιο τρόπο σκέψης, είναι έτοιμη να διευκολύνει την επίλυση της σύγκρουσης και την αναζήτηση λύσεων στις υπάρχουσες διαφωνίες μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη βιώσιμη σταθεροποίηση στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των κρατών που βρίσκονται εκεί», τόνισε το υπουργείο.

Η Μόσχα συμμερίζεται επίσης την ιδέα της έναρξης διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή σχετικά με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην πυρηνική ενέργεια και αμοιβαίες εγγυήσεις ασφάλειας, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν χτυπήματα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το Τελ Αβίβ έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Ουάσινγκτον έχει απειλήσει να καταστρέψει το στρατιωτικό δυναμικό της χώρας και έχει καλέσει τους πολίτες της να ανατρέψουν το καθεστώς. Το Ιράν, εν τω μεταξύ, έχει τονίσει την ετοιμότητά του να αμυνθεί και δεν βλέπει κανένα νόημα στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αναζωπύρωση των συνομιλιών για την Ουκρανία επιδιώκει ο Ζελένσκι - Στις ΗΠΑ ουκρανική αντιπροσωπεία

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιτροπή διορισμένη από τον πρόεδρο Τραμπ ενέκρινε την κυκλοφορία χρυσού νομίσματος με τη μορφή του

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης AI στα σχολεία της Κρήτης: 14χρονοι «έντυσαν» με γυμνά σώματα τις συμμαθήτριές τους

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ιστορικό επίτευγμα με την πρόκριση στους «8» του Conference – Σε προημιτελικά 28 χρόνια μετά!

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός 2-0: Προβάδισμα πρόκρισης από το πρώτο ημίχρονο για τους Ισπανούς

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σε 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί στις 23 Μαρτίου που ξεκινάει η δίκη

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής περισσότερων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή»

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (22/3)

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που UFO έθεσαν εκτός λειτουργίας πυρηνικό οπλοστάσιο - Περιγράφει Αμερικανός βετεράνος

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να εγκαταλείψουν την στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Μπαρό μεταβαίνει στο Ισραήλ

21:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε η κύρωση της ΠΝΠ με τα μέτρα κατά της αθέμιτης κερδοσκοπίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο - Αγνοείται ο καπετάνιος

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (22/3)

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καταγγελία Καρυστιανού για κύκλωμα στα δικαστήρια Λάρισας

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από χτύπημα του F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ