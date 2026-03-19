Η Ρωσία κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να εγκαταλείψουν την στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν

Η επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απαιτεί από την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ να τερματίσουν την επιχείρησή τους κατά του Ιράν, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. «Το πρώτο βήμα σε αυτή την πορεία πρέπει να είναι η άμεση αποκήρυξη της στρατιωτικής επιχείρησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ» αναφέρει, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

«Η Ρωσία, μαζί με την Κίνα, την Τουρκία και άλλες χώρες με παρόμοιο τρόπο σκέψης, είναι έτοιμη να διευκολύνει την επίλυση της σύγκρουσης και την αναζήτηση λύσεων στις υπάρχουσες διαφωνίες μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη βιώσιμη σταθεροποίηση στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των κρατών που βρίσκονται εκεί», τόνισε το υπουργείο.

Η Μόσχα συμμερίζεται επίσης την ιδέα της έναρξης διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή σχετικά με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην πυρηνική ενέργεια και αμοιβαίες εγγυήσεις ασφάλειας, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν χτυπήματα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το Τελ Αβίβ έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Ουάσινγκτον έχει απειλήσει να καταστρέψει το στρατιωτικό δυναμικό της χώρας και έχει καλέσει τους πολίτες της να ανατρέψουν το καθεστώς. Το Ιράν, εν τω μεταξύ, έχει τονίσει την ετοιμότητά του να αμυνθεί και δεν βλέπει κανένα νόημα στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

