Μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Κοντά στα 80 δολάρια το Brent

Στα 83,8 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ενισχύει τις προσδοκίες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ομαλοποίηση των ροών πετρελαίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Κοντά στα 80 δολάρια το Brent
AP
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  • Οι τιμές του Brent υποχώρησαν στα 83,8 δολάρια το βαρέλι μετά τη συμφωνία ΗΠΑ
  • Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
  • Το αμερικανικό αργό κατέγραψε μεγαλύτερη πτώση, φτάνοντας τα 80,89 δολάρια το βαρέλι, κοντά σε χαμηλό δύο μηνών.
  • Η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ έως το τέλος της εβδομάδας.
  • Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, διευκολύνοντας τις μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.
  • Η πτώση των τιμών σχετίζεται με την αποκλιμάκωση της κρίσης που είχε περιορίσει σημαντικά τη διέλευση πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.
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Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών της Ασίας, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Το Brent, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά και επηρεάζει άμεσα το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα, υποχωρεί κατά 4,01%, στα 83,82 δολάρια το βαρέλι.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση για το αμερικανικό αργό, το οποίο βρίσκεται στα 80,89 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 4,69%. Η τιμή του κινήθηκε κοντά σε χαμηλό δύο μηνών.

Η αποκλιμάκωση ήρθε μετά την ανακοίνωση ότι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έως το τέλος της εβδομάδας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο θα μπορούσαν να επαναληφθούν σύντομα, ενώ ανακοίνωσε και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Η αγορά πετρελαίου είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν η σύγκρουση στην περιοχή περιόρισε δραστικά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου.

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