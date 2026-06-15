e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 48.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Ιουνίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου
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- Από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους από τον e
- ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
- Ο e
- ΕΦΚΑ θα καταβάλει 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ και 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- Θα καταβληθούν επίσης 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- Επιπλέον, 15.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 14.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Από την 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- Στις 15 Ιουνίου 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ
- Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
- 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
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