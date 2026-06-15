e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 48.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Ιουνίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 48.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Ιουνίου
Eurokinissi
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  • Από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους από τον e
  • ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e
  • ΕΦΚΑ θα καταβάλει 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ και 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Θα καταβληθούν επίσης 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Επιπλέον, 15.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 14.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Από την 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • Στις 15 Ιουνίου 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ
  • Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
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