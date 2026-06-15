e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 48.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Ιουνίου

Snapshot Από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους από τον e

ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

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ΕΦΚΑ θα καταβάλει 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ και 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Θα καταβληθούν επίσης 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, 15.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 14.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Από την 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Στις 15 Ιουνίου 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ

Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: