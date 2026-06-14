Έτσι κατέληξε με σπασμένα πλευρά ο Ναν – Τα χτυπήματα του Τζόουνς στο ματς (Videos)

Οι φάσεις που δείχνουν τον σέντερ του Ολυμπιακού να βρίσκει επαναλαμβανόμενα τον Ναν, με τη διάγνωση για τον Αμερικανό των «πράσινων» να είναι κάταγμα. 

Newsbomb

Έτσι κατέληξε με σπασμένα πλευρά ο Ναν – Τα χτυπήματα του Τζόουνς στο ματς (Videos)
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Όσα έγιναν μετά το Game 5 των τελικών της GBL, τα έχει δει όλη η Ελλάδα. Η βίαιη επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια. Νωρίτερα οι δυο τους είχαν αψιμαχία στο παρκέ, την οποία προκάλεσε ο σέντερ του Ολυμπιακού, καθώς επενέβη σε διαφωνία του παίκτη του Παναθηναϊκού με τον Βεζένκοφ.

Πέρα απ’ όλα αυτά, το ερώτημα είναι πώς κατέληξε ο Ναν με σπασμένα πλευρά, όπως διαγνώστηκε στο ΥΓΕΙΑ μετά την αναμέτρηση. Η εικόνα ίσως να δίνει την απάντηση. Και εκεί πρωταγωνιστεί αρνητικά, ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ σε κάθε επαφή με τον Ναν, ήταν υπέρμετρα σκληρός. Όπως φαίνεται και στο video, ήθελε να παίξει ιδιαίτερα δυναμικά τον αντίπαλό του.

Μάλιστα, σε μια φάση όπως ο Ναν παίρνει φάουλ από τον Τζόσεφ και βρίσκεται στον αέρα, ο Τζόουνς δεν σταματά. Πηγαίνει να… μαρκάρει και ξαφνικά ο αριστερός του αγκώνας βρίσκεται στα πλευρά του Ναν. Είναι το σημείο όπου διαγνώστηκε κάταγμα.

Δείτε τα βίντεο

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