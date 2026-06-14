ΠΣΑΚΚ: «Καταδικάζουμε την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Τζόουνς στον Ναν»
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, μέσω ανακοίνωσής του, καταδίκασε την επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν στο πλαίσιο του Game 5 των τελικών της GBL, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.
Η απαράδεκτη ενέργεια του παίκτη του Ολυμπιακού προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΣΑΚΚ.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών ξεκαθαρίζει ότι «καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας», καταδικάζοντας «την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ
«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, καταδικάζει την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.
Τέτοιες συμπεριφορές, δεν αρμόζουν στο ελληνικό μπάσκετ, όπως δεν αρμόζει και η γενικότερη τοξικότητα που επικρατεί.
Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.
Στηρίζουμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τον διάλογο».