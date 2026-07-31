Ρέθυμνο: Στάχτη και δάκρυα στις κτηνοτροφικές μονάδες – «Δικοί μας άνθρωποι με εγκαύματα…»

Snapshot Οι πυρκαγιές στο νότιο Ρέθυμνο προκάλεσαν ολοκληρωτική καταστροφή σε κτηνοτροφικές μονάδες, με καμένα οχήματα, αποθήκες και στάβλους.

Οι ισχυροί άνεμοι επέτειναν την εξάπλωση της φωτιάς, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους για να σώσουν τη ζωή τους.

Δύο πυροσβέστες, ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης, έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν την πυρκαγιά.

Η τοπική κοινωνία τίμησε τους νεκρούς πυροσβέστες με πλήθος κόσμου να τους συνοδεύει στην τελευταία τους κατοικία. Snapshot powered by AI

Μεγάλες είναι οι καταστροφές στις κτηνοτροφικές μονάδες του νοτίου Ρεθύμνου από τη μεγάλη φωτιά, με τις εικόνες από το χωριό Γιαννιού να αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Το Newsbomb βρέθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής και κατέγραψε σκηνές απόλυτης καταστροφής.

Αποστολή στο νότιο Ρέθυμνο: Αναστασία – Βασιλική Γκολέμη

Καμένα αγροτικά οχήματα, ολοσχερώς κατεστραμμένες αποθήκες, στάβλοι που μετατράπηκαν σε αποκαΐδια και μηχανήματα που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, συνθέτουν το εφιαλτικό σκηνικό. Η φωτιά πέρασε με πρωτοφανή σφοδρότητα, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Τα ζώα σώθηκαν, προσφέροντας μία αχτίδα ελπίδας στους ιδιοκτήτες. «Τα σώσαμε, αλλά τώρα τα έχω στον δρόμο», λέει με λυγμούς ο ιδιοκτήτης, Σταύρος Σερτζετάκης.

«Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δικοί μας άνθρωποι είναι με εγκαύματα, έχουμε πολλά ζώα αλλά δεν έχουμε να τα ταΐσουμε και να τα φροντίσουμε, πρέπει να γεννήσουν σε έναν μήνα. Θα χαθεί η εγκυμοσύνη τους αν πάνε στα καμένα. Τα σίδερα φτιάχνουν, όλα θα τα βολέψουμε», επισημαίνει, μιλώντας στο Newsbomb.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για στιγμές πόνου που δεν έχουν ξαναζήσει, περιγράφοντας ώρες απόγνωσης, με τις φλόγες να κινούνται ανεξέλεγκτα λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολλοί εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους για να σώσουν τις ζωές τους, επιστρέφοντας αργότερα για να αντικρίσουν το βιός τους καμένο.

Αυτές είναι οι εικόνες από άλλη κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε στις φλόγες. «Ραγίζει» καρδιές το βλέμμα του σπιτονοικοκύρη, δίπλα στο αγροτικό του όχημα και μέσα στον χώρο εργασίας του, που καταστράφηκαν.

Το άλλοτε καταπράσινο τοπίο έχει μετατραπεί σε απέραντη μαύρη έκταση, με καμένες κτηνοτροφικές μονάδες, απανθρακωμένα οχήματα, κατεστραμμένες εγκαταστάσεις και περιουσίες που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Από ψηλά, το αποτύπωμα της φωτιάς είναι συγκλονιστικό, αποκαλύπτοντας το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας που ισοπέδωσε ό,τι βρέθηκε στον διάβα της.

Το Ρέθυμνο, όμως, δεν θρηνεί μόνο τις ανυπολόγιστες καταστροφές σε περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Αποχαιρέτησε και δύο ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τον 58χρονο Εμμανουήλ Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, οι οποίοι σκοτώθηκαν επιχειρώντας να αναχαιτίσουν την πυρκαγιά.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών τούς συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία, αποδίδοντας φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη ζωή τους για την προστασία των πολιτών και του τόπου τους.

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