Φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτιά στο Ρέθυμνο

Snapshot Στο νότιο Ρέθυμνο μαίνονται δύο ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς, στον Άγιο Βασίλειο και στην περιοχή του Ασώματου.

Η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο καίει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα δυσκολεύουν σημαντικά την κατάσβεση.

Τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι εστίες της φωτιάς είναι διάσπαρτες και ανεξέλεγκτες στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Αποστολή στο Ρέθυμνο: Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη / Βίντεο και φωτογραφίες: Νίκος Ραζής

Στο νότιο Ρέθυμνο, βρίσκεται το Newsbomb, όπου τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς είναι δύο: ένα στον Άγιο Βασίλειο, το οποίο ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης και καίει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και ένα στην περιοχή του Ασώματου.

Όπως φαίνεται και στα σχετικά βίντεο και στις φωτογραφίες, διάσπαρτες είναι οι εστίες που καίνε, την ώρα που στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, δυσχεραίνοντας ιδιαίτερα το έργο της κατάσβεσης. Οι ριπές του ανέμου, μάλιστα, ξεπέρασαν τα 100 χλμ./ώρα, μην επιτρέποντας στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν για την πυρόσβεση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο Newsbomb.gr / Αναστασία Γκολέμη

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο Newsbomb.gr / Αναστασία Γκολέμη

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο Newsbomb.gr / Αναστασία Γκολέμη

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο Newsbomb.gr / Αναστασία Γκολέμη

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Διαβάστε επίσης