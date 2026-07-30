Φωτιά στην Πάρο: Τυλίχθηκε στους καπνούς το νησί – Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb

Snapshot Η φωτιά στην Πάρο καίει αδιάκοπα από τις 28 Ιουλίου και καλύπτει το νησί με μαύρους καπνούς.

Το μέτωπο της Πάρου είναι ένα από τα πέντε πιο δύσκολα που αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Η περιορισμένη ορατότητα και οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Snapshot powered by AI

Καλυμμένη από μαύρο καπνό είναι η Πάρος, λόγω της φωτιάς που καίει αμείωτα στο νησί από τις 28 Ιουλίου.

Το μέτωπο της Πάρου είναι ένα από τα πέντε δυσκολότερα μέτωπα πυρκαγιών που αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική, καθώς στο νησί σημειώνονται συνεχείς αναζυπυρώσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την επιχείρηση της κατάσβεσης. Τα υπόλοιπα τέσσερα είναι στον Άγιο Βασίλειο και στον Ασώματο στο Ρέθυμνο, στην Κάλυμνο και στην Άνδρο.

Η ορατότητα στην Πάρο, λόγω των καπνών είναι περιορισμένη, γεγονός που επίσης δεν βοηθά τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ λόγω των ριπών του ανέμου, τα εναέρια μέσα που έχουν διατεθεί για την πυρόσβεση δεν μπορούν να επιχειρήσουν.

Βίντεο του Newsbomb, δείχνει τους καπνούς που έχουν καλύψει το νησί, με την εικόνα να είναι αποκαρδιωτική.

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