Γάζα: Για «πρόοδο» στην συμφωνία αφοπλισμού μιλά η Χαμάς - Σοβαρές αντιρρήσεις από το Ισραήλ

Σπάνια πρόοδος καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Κάιρο με αντικείμενο τον αφοπλισμό της Χαμάς, όπως αποκάλυψαν διπλωματικές πηγές αλλά και πρόσωπα που πρόσκεινται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση. Οι συνομιλίες στην Αίγυπτο διαρκούν ήδη αρκετές εβδομάδες, έχοντας ως κεντρικό στόχο την ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, προκειμένου να μπει οριστικό τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η συγκεκριμένη φάση προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάπτυξη διεθνούς αμυντικής δύναμης.

Ο οδικός χάρτης και η πρόταση της Χαμάς

Σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στην οργάνωση, διαπιστώθηκε ουσιαστική σύγκλιση σε αρκετά από τα επίμαχα σημεία που αφορούν τον οπλισμό. Η ίδια πλευρά υπέβαλε στους μεσολαβητές συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του σχεδίου και πλέον αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση του Ισραήλ. Όπως ανακοινώθηκε από την ίδια πηγή, η φόρμουλα που προτείνει η Χαμάς εστιάζει στην αποθήκευση των βαρέων όπλων, τη διάλυση των ένοπλων οργανώσεων και την ταυτόχρονη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η αμερικανική πρόταση και η διεθνής δύναμη

Την ίδια ώρα, διπλωματικός παράγοντας που διατήρησε την ανωνυμία του τόνισε πως οι εμπλεκόμενες πλευρές θα συνεχίσουν να προωθούν τον οδικό χάρτη που έχουν συντάξει οι ΗΠΑ. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το αμερικανικό σχέδιο αξιώνει την απομάκρυνση κάθε είδους όπλου χωρίς καμία εξαίρεση, ώστε να μπορέσει να αναλάβει τη διαχείριση της περιοχής μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση, η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG). Η παράδοση του εξοπλισμού στη νέα διοίκηση προγραμματίζεται να γίνει σε πλήρη συντονισμό με τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί στο πεδίο.

Το Ισραήλ απορρίπτει το νέο σχέδιο αφοπλισμού - Δεν αποχωρεί από τη Γάζα

Την ίδια στιγμή πάντως έντονη επιφύλαξη και κατηγορηματική άρνηση εκφράζει το Ισραήλ απέναντι στους όρους του σχεδίου που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο Κάιρο για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας. Παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις συνομιλίες γύρω από τον οδικό χάρτη για τον αφοπλισμό της Χαμάς, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τον θύλακα, εάν αυτός δεν αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως.

Στο επίκεντρο των ισραηλινών ενστάσεων βρίσκεται η άρνηση της παλαιστινιακής οργανώσεως να παραδώσει το σύνολο του οπλισμού της, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών όπλων των μαχητών της.

Όπως ανακοινώθηκε από την ισραηλινή πλευρά, το Ισραήλ αξιώνει τον ολοκληρωτικό αφοπλισμό της Χαμάς ως προαπαιτούμενο για την έναρξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής διαδικασίας, γεγονός που προϋποθέτει την πλήρη απομάκρυνση κάθε είδους οπλισμού από τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το κείμενο των 15 σημείων που συζητείται στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα δεν καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, η ισραηλινή κυβέρνηση διαβίβασε ήδη τις επιφυλάξεις της στον ειδικό απεσταλμένο Τόνι Μπλερ.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας διαδραματίζει κομβικό ρόλο ως διπλωματικός μεσολαβητής για το μέλλον της περιοχής, όντας ηγετικό στέλεχος της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ Επιτροπής Ειρήνης (Board of Peace).

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή ηγεσία διεμήνυσε πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υπαναχώρηση στρατευμάτων από την λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» στη Λωρίδα της Γάζας προτού επιτευχθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς και η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση.

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