Γάζα: 10 νεκροί σε χτυπήματα του Ισραήλ

Το νοσοκομείο Σίφα επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε πέντε πτώματα.

Newsbomb

Γάζα: 10 νεκροί σε χτυπήματα του Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
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Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας και νοσοκομείο ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ζευγάρι και τρία από τα παιδιά του, σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακο, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Τα πέντε μέλη της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους όταν χτυπήθηκε διαμέρισμα στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, διευκρίνισε η πολιτική προστασία, υπηρεσία άμεσης βοήθειας που ανήκει στον κρατικό μηχανισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε είναι «παιδί που δεν βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή του πλήγματος», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Το νοσοκομείο Σίφα επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε πέντε πτώματα.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα που εξαπολύθηκε στην πόλη της Γάζας είχε στόχο «τρομοκράτη της Χαμάς». Ο στρατός βρίσκεται στη διαδικασία αποτίμησης των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά τον Μούσα αλ Αϊμάουι, κάτοικο της Γάζας, ο βομβαρδισμός έγινε απροειδοποίητα. «Ξαφνικά, πύραυλος έπληξε το κτίριο. Κανένας δεν το περίμενε», είπε.

«Υπήρχαν πτώματα παντού, γυναίκες, παιδιά νεκρά, ηλικιωμένοι», σύμφωνα με τον ίδιο.

Βίντεο τραβηγμένο από εικονολήπτη του AFP δείχνει μεγάλο μέρος της πρόσοψης του κτιρίου να έχει καταστραφεί και μέλη της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών να σπεύδουν να βοηθήσουν τραυματίες, καθώς και κόσμο να ψάχνει στα συντρίμμια.

Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ομάδας πολιτών στη συνοικία Ζαϊτούν στη Γάζα, πάντα σύμφωνα με την πολιτική προστασία· το νοσοκομείο Σίφα επιβεβαίωσε κι αυτόν τον απολογισμό.

Αξιωματούχοι των υγειονομικών υπηρεσιών έκαναν εξάλλου λόγο για άλλους δυο ανθρώπους που σκοτώθηκαν χθες σε ακόμη δυο πλήγματα του στρατού του Ισραήλ στη μικρή παραθαλάσσια παλαιστινιακή περιοχή.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν απάντησε όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για αυτά τα τελευταία πλήγματα.

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