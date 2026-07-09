Φωτογραφία βασανιστηρίων από τη Γάζα: Παλαιστίνιος δεμένος σε σιδερένια ράβδο και ημίγυμνος

Snapshot Φωτογραφία που απεικονίζει Παλαιστίνιο δεμένο σε σιδερένια ράβδο και ημίγυμνο φαίνεται πως επιβεβαιώνει αναφορές για βασανιστήρια σε ισραηλινές εγκαταστάσεις κράτησης και ενδέχεται να αποτελεί έγκλημα πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της φωτογραφίας και διεξάγει έρευνα, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανονισμούς του.

Η εξαναγκαστική γύμνια και η δημοσιοποίηση τέτοιων φωτογραφιών θεωρούνται μορφές σεξουαλικής βίας και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Τουλάχιστον δύο μητέρες αναγνώρισαν τους γιους τους στη φωτογραφία, αναδεικνύοντας το πρόβλημα των αγνοουμένων Παλαιστινίων και την έλλειψη ενημέρωσης από τις ισραηλινές αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός αρνείται να παράσχει πληροφορίες για την ταυτότητα, την ιατρική φροντίδα ή την ενημέρωση των οικογενειών των κρατουμένων, ενώ συνεχίζει η πρακτική των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων. Snapshot powered by AI

Μια φωτογραφία που τράβηξε Ισραηλινός στρατιώτης και απεικονίζει έναν Παλαιστίνιο από τη Γάζα, γυμνό εκτός από τα εσώρουχά του, με δεμένα τα μάτια και δεμένο μπρούμυτα σε μια σιδερένια ράβδο, επιβεβαιώνει τις εκτεταμένες αναφορές για βασανιστήρια Παλαιστινίων κατά την κράτησή τους από το Ισραήλ και ενδέχεται από μόνη της να συνιστά έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η εικόνα αναρτήθηκε σε προσωπικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος στη συνέχεια διαγράφηκε, συνοδευόμενη από τη λεζάντα στα εβραϊκά «Καλημέρα». Έγινε ευρύτερα γνωστή όταν τη δημοσιοποίησε ο Παλαιστίνιος συγγραφέας και ακτιβιστής που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Tamer.

«Τόσο η κακοποιητική μεταχείριση κρατουμένων όσο και η δημόσια κοινοποίηση εξευτελιστικών ή ταπεινωτικών εικόνων τους μπορούν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου», δήλωσε η Oneg Ben Dror από το τμήμα κρατουμένων της οργάνωσης Physicians for Human Rights Israel (PHRI).

Η φωτογραφία «επιβεβαιώνει όσα έχουν αποκαλύψει χιλιάδες μαρτυρίες Παλαιστινίων κρατουμένων και όσα εμείς και άλλες οργανώσεις καταγράφουμε εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. Οι ισραηλινές εγκαταστάσεις κράτησης είναι στρατόπεδα βασανιστηρίων για τους Παλαιστινίους», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της φωτογραφίας. «Το περιστατικό δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανονισμούς των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF)», δήλωσε εκπρόσωπός του, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έρευνα.

Η κράτηση και η φωτογράφιση του άνδρα σε ημίγυμνη κατάσταση παραβιάζουν επίσης το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τη Sari Bashi, εκτελεστική διευθύντρια της Public Committee Against Torture in Israel. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ασφαλείας για να κρατείται ένας κρατούμενος μόνο με τα εσώρουχά του», είπε. «Η εξαναγκαστική γύμνια, ακολουθούμενη από τη λήψη και τη δημοσιοποίηση σεξουαλικοποιημένων φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί μορφή σεξουαλικής βίας και επίσης έγκλημα πολέμου».

Μετά τη μαζική διάδοση της φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον δύο μητέρες υποστήριξαν ότι ο δεμένος άνδρας είναι ο γιος τους, γεγονός που, σύμφωνα με την Bashi, αναδεικνύει το επώδυνο αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι παλαιστινιακές οικογένειες που αναζητούν αγαπημένα τους πρόσωπα τα οποία αγνοούνται μετά τη σύλληψή τους από τις ισραηλινές δυνάμεις. «Δεν είναι η πρώτη φορά που Ισραηλινοί στρατιώτες δημοσιεύουν εξευτελιστικές φωτογραφίες Παλαιστινίων κρατουμένων, ενώ ταυτόχρονα στερούν από τις οικογένειές τους κάθε πληροφορία ή πρόσβαση σε αυτούς. Έχει μετατραπεί σε έναν αποκρουστικό και παράνομο τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες μαθαίνουν νέα για τους αγαπημένους τους».

Η Rana Abu Nasser είναι βέβαιη ότι στη φωτογραφία απεικονίζεται ο γιος της, Osama, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον ενός έτους γιο του τον Μάρτιο, κοντά στη μεταβαλλόμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία σηματοδοτεί τα όρια της στρατιωτικής ζώνης ελέγχου του Ισραήλ στη Γάζα. «Γνωρίζω κάθε λεπτομέρεια του σώματός του», δήλωσε στο Reuters. «Έχει πρήξιμο στο πόδι και ουλές στο πόδι του – το ίδιο πρήξιμο στο αριστερό του πόδι που είδα και στη φωτογραφία».

Η Joudeh al-Ghoul ξέσπασε σε κλάματα όταν είδε για πρώτη φορά τη φωτογραφία, βέβαιη από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για τον γιο της, Amin, ο οποίος αγνοείται από τη σύλληψή του τον Νοέμβριο του 2023, όταν προσπαθούσε να μετακινηθεί από τη νότια προς τη βόρεια Γάζα. «Είναι αυτός, από τα μαλλιά και το πηγούνι του. Είναι ο γιος μου. Η καρδιά μιας μητέρας μπορεί να αναγνωρίσει το παιδί της. Αγκάλιασα το κινητό μου τηλέφωνο και άρχισα να κλαίω», είπε. «Είναι ο γιος μου, η ψυχή μου, η ζωή μου».

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει εάν ο κρατούμενος έχει ταυτοποιηθεί ή αν του έχει παρασχεθεί ιατρική φροντίδα, καθώς και εάν η οικογένειά του στη Γάζα έχει ενημερωθεί.

Για επτά μήνες, στην αρχή του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός αρνιόταν να παρέχει ακόμη και βασικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπων που είχαν συλληφθεί στη Γάζα, εφαρμόζοντας ουσιαστικά μια πολιτική εξαναγκαστικών εξαφανίσεων. Από τον Μάιο του 2024, το Ισραήλ παρείχε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ερωτήματα σχετικά με Παλαιστίνιους από τη Γάζα που είχαν τεθεί υπό κράτηση, ωστόσο αυτό αποτέλεσε μόνο μια μερική και περιορισμένη βελτίωση. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HaMoked, οι ισραηλινές αρχές εξακολουθούν να αρνούνται ότι κρατούν εκατοντάδες αγνοούμενους Παλαιστίνιους, παρότι η σύλληψή τους έχει επιβεβαιωθεί από μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

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